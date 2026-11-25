Η σεζόν προχωρά με τους «πράσινους» να αναζητούν ακόμη τη «χημεία» και τους ρόλους τους, αλλά αυτό δεν τους έχει εμποδίσει να πάρουν τεράστια αποτελέσματα στην οικονομία της βαθμολογίας. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Η σεζόν για τον Παναθηναϊκό άρχισε περίεργα. Τεράστιες απουσίες από την προετοιμασία και το πρώτο «πακέτο» αγώνων. Η Euroleague, όμως, δεν μπορεί να περιμένει κανέναν. Κάθε αποτέλεσμα, θετικό ή αρνητικό, το βρίσκεις μπροστά σου. Και με τις μέχρι τώρα μικρές βαθμολογικές διαφορές, μια νίκη πάνω, μια νίκη κάτω, μπορεί να κρίνει πλεονέκτημα ή εξάδα.

Η ομάδα του Ομπράντοβιτς λόγω των ζητημάτων στην αρχή της σεζόν (Χέιζ-Ντέιβις, Ναν, Σλούκας, εμφανίστηκαν στις προπονήσεις ουσιαστικά γύρω στα μέσα Οκτώβρη) είναι σα να βρίσκεται περίπου ένα μήνα πίσω απ’ τους υπόλοιπους. Ειδικά στο πλαίσιο του Σέρβου κόουτς, το οποίο απαιτεί τριβή, εκμάθηση, «χημεία» για να αποδώσει στον απόλυτο βαθμό. Ακόμη και σε μια ομάδα με προσωπικότητες και ένστικτο όπως αυτό των «πράσινων».

Γι’ αυτό και σκαμπανεβάσματα που έχουν παρατηρηθεί. Όμως υπάρχει μια συνθήκη, την οποία κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει. Για το επίπεδο της αντίδρασης και της προσωπικότητας που κουβαλά αυτό το γκρουπ. Ψάχνοντας ακόμη την κατάλληλη «χημεία» και την αφομοίωση ρόλων.

Κάθε… δοκιμασία, κάθε πρέπει, ο Παναθηναϊκός το πετυχαίνει. Στοιχείο σημαντικό στην οικονομία της βαθμολογίας. Γιατί ήδη έχουν περάσει 14 αγωνιστικές και υπάρχει ένα ασφαλές δείγμα νοοτροπίας και διάθεσης. Πέραν της δεδομένης ποιότητας και της υπομονής που χρειάζεται.

Στην αρχή ήταν το σερί νικών γιατί ο Παναθηναϊκός έπαιζε με… εύκολους αντιπάλους. Έπρεπε να δοκιμαστεί με τη Φενέρμπαχτσε στην έδρα του. Ομάδα με κοινό στόχο το πλεονέκτημα έδρας. Νίκη με +18 επί των Τούρκων και ουσιαστικά η πιθανή ισοβαθμία θα είναι στο μέρος των «πράσινων».

Ακολούθησε το πρώτο εκτός. Ιδιαίτερων συνθηκών ματς, επιστροφή Ζέλικο στο Βελιγράδι. Εκεί ο Παναθηναϊκός είχε να νικήσει την Παρτιζάν για πάνω από μια δεκαετία. Και τώρα δεν τη νίκησε… την ισοπέδωσε. Με παθητικό μόλις 55 πόντων.

Ακολούθησε ένα κακό διάστημα τεσσάρων αγώνων, με δύο ήττες (Χάποελ εντός και Έφες εκτός) και δύο δύσκολες νίκες στην Αθήνα, με αντιπάλους όπως η Μπασκόνια και η Αρμάνι. Η Ρεάλ Μαδρίτης στην Ισπανία, είχε να χάσει ένα χρόνο. Για να πάει ο… προβληματικός για τέσσερα ματς Παναθηναϊκός και να φύγει με τεράστιας σημασίας «διπλό». Κόντρα σε ακόμη μια ομάδα κοινού στόχου.

Τα αποτελέσματα με Μπαρτσελόνα εντός και Βίρτουςστην Μπολόνια, έκαναν ακόμη δυσκολότερη την επόμενη σειρά αγώνων. Εκτός έδρας κόντρα στη Ζαλγκίρις που μετρούσε 6 σερί νίκες στην Euroleague και στην πρωτοπόρο Βαλένθια των τεσσάρων σερί νικών.

Οι συζητήσεις περιστρέφονταν γύρω απ’ το πόσο μεγάλο θα είναι το αρνητικό σερί των «πράσινων». Δύο ήττες μαζεμένες και μετά Κάουνας, Βαλένθια, Κωνσταντινούπολη για Μπεσίκτας και ντέρμπι με Ολυμπιακό.

Απέναντι στη Ζαλγκίρις το ερώτημα πώς θα σταματήσουν τον Βαλαντσιούνας, απαντήθηκε με άνεση από τον Φαλ και συνολικά την ομάδα. Στην Ισπανία το ερώτημα έγινε πόσους πόντους θα βάλει ο Σορτς για να… εκδικηθεί τον Παναθηναϊκό. Τελικά και οι δύο ομάδες «γονάτισαν» στην προσωπικότητα και στην ικανότητα των «πράσινων».

Ο Παναθηναϊκός βρίσκει τη λύση σε όποιο πρόβλημα του βάλουν. Σε όποια δοκιμασία του αναθέσουν. «Μαζεύοντας» τεράστια «διπλά» σε Μαδρίτη, Κάουνας, Βαλένθια και μεγάλη διαφορά επί της Φενέρ, στις αναμετρήσεις κόντρα στις ομάδες που μοιάζουν ικανές να κυνηγήσουν πλεονέκτημα ή εξάδα.

Χωρίς χημεία, χωρίς ρόλους στον απόλυτο βαθμό. Αλλά με προσωπικότητα, καθοδήγηση, ποιότητα, πληρότητα, που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν.