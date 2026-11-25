Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Η Κόμο επικράτησε της ΑΕΚ με 1-0, όμως ο Τάσος Δουβίκας έμεινε για πρώτη φορά «άσφαιρος» σε φετινή αναμέτρηση του Champions League.

Ο Έλληνας στράικερ της ιταλικής ομάδας μετράει έξι γκολ σε πέντε εμφανίσεις στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωσης, σκοράροντας και στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές της League Phase.

Συγκεκριμένα, ο Δουβίκας είχε από ένα γκολ κόντρα σε Λειψία, Φέγενορντ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά και το χατ τρικ απέναντι στην Λανς, με το σερί σκοραρίσματος να σταματάει κόντρα στην ΑΕΚ.

Το ματς με την Ένωση, ήταν το πρώτο στην φετινή League Phase του Champions League, όπου ο Δουβίκας δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα.