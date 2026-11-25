Ο σχολιαστής του καναλιού της Ευρωλίγκας, θυμήθηκε το περσινό νικητήριο καλάθι του Αμερικανού φόργουορντ και αναφώνησε «όχι ξανά! Ξανά, ξανά, το έκανε ξανά».
Ο Χέις-Ντέιβις είχε ξεράνει και την περσινή σεζόν την Βαλένθια στην Roig Arena, με τον Τζο Αρλάουκας, να ανεβάζει τα ντεσιμπέλ, για την επανάληψη της ιστορίας.
Δείτε παρακάτω το video:
HE DID IT AGAIN?! SAME PLACE, SAME MAN, HOW?! 🤯 @NIGEL_HAYES history repeats, he really did it AGAIN GAME WINNER IN ROIG ARENA 🚨 #MotorolaMagicMoment @Moto I @Paobcgr https://t.co/cwUWwuSMIy— EuroLeague (@EuroLeague) November 24, 2026