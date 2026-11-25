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Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις ξέρανε ξανά την Βαλένθια με buzzer beater, προκαλώντας την απολαυστική αντίδραση του Τζο Αρλάουκας στην μετάδοση του Euroleague TV.

Ο σχολιαστής του καναλιού της Ευρωλίγκας, θυμήθηκε το περσινό νικητήριο καλάθι του Αμερικανού φόργουορντ και αναφώνησε «όχι ξανά! Ξανά, ξανά, το έκανε ξανά».

Ο Χέις-Ντέιβις είχε ξεράνει και την περσινή σεζόν την Βαλένθια στην Roig Arena, με τον Τζο Αρλάουκας, να ανεβάζει τα ντεσιμπέλ, για την επανάληψη της ιστορίας.

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