Ο Θωμάς Στρακόσα μετά την ήττα της ΑΕΚ από την Κόμο, τόνισε ότι οι ελπίδες πρόκρισης μειώθηκαν για την Ένωση, όμως οι παίκτες των «κιτρινόμαυρων» θα δώσουν μάχη μέχρι τέλους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Σε τέτοιο υψηλό επίπεδο τα πάντα κρίνονται στις λεπτομέρειες. Είχαμε τις ευκαιρίες μας, κι αυτοί επίσης. Απλά πιστεύω ότι στάθηκαν λίγο τυχεροί σε αυτή τη φάση. Πέτυχε ένα πολύ ωραίο γκολ. Δυστυχώς. Εμείς δεν τα καταφέραμε. Αν και πιστεύω ότι το αξίζαμε ένα γκολ να ισοφαρίσουμε.



Είναι μαθήματα για εμάς. Είναι εμπειρίες. Να προχωρήσουμε. Έχουμε μια πολύ σημαντική εβδομάδα. Αυτή και την επόμενη. Οπότε δε μπορούμε να σταθούμε σε αυτό το παιχνίδι. Κοιτάμε μπροστά. Πρέπει να κάνουμε το κάτι καλύτερο. Οι ελπίδες είναι λιγότερες, αλλά πεθαίνουν τελευταίες.



Όταν παίζουμε εντός έδρας νιώθουμε διαφορετικοί. Δεν είναι δικαιολογία. Αν δεν κερδίσεις εκτός δε μπορείς να περάσεις στην επόμενη φάση. Για μας ήταν σημαντικό το ματς αυτό αυτό. Δεν πήραμε βαθμό και οι ελπίδες μας είναι λιγότερες».

