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Μια απίθανη στιγμή πήγε να... τινάξει το ματς της Φέγενορντ με την Πόρτο στον αέρα, αφού το goal line technology έπαθε εμπλοκή και... έδειξε γκολ που δεν υπήρξε ποτέ!

Συγκεκριμένα στο 87ο λεπτό, με το σκορ στο 0-1 υπέρ των Πορτογάλων, ο Νάτσο έπιασε κεφαλιά η μπάλα κατέληξε στο δοκάρι της εστίας της Πόρτο, όμως στον διαιτητή του αγώνα ήρθε ειδοποίηση από το goal line technology.

Ο ρέφερι της αναμέτρησης, Ιρφάν Πελίτο έδειξε σέντρα, προκαλώντας τις έντονες διαμαρτυρίες των παικτών της Πόρτο, με την παρέμβαση του VAR να είναι άμεση και το γκολ -που δεν υπήρξε ποτέ- δεν μέτρησε.