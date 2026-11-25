Συγκεκριμένα στο 87ο λεπτό, με το σκορ στο 0-1 υπέρ των Πορτογάλων, ο Νάτσο έπιασε κεφαλιά η μπάλα κατέληξε στο δοκάρι της εστίας της Πόρτο, όμως στον διαιτητή του αγώνα ήρθε ειδοποίηση από το goal line technology.
Ο ρέφερι της αναμέτρησης, Ιρφάν Πελίτο έδειξε σέντρα, προκαλώντας τις έντονες διαμαρτυρίες των παικτών της Πόρτο, με την παρέμβαση του VAR να είναι άμεση και το γκολ -που δεν υπήρξε ποτέ- δεν μέτρησε.
Goal line technology fail in the match between Feyenoord and FC Porto 88'
by u/xggq in soccer