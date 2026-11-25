Το Football Meets Data μετά την ολοκλήρωση των πρώτων αγώνων της 5ης αγωνιστικής έβγαλε τις πιθανότητες πρόκρισης στα νοκ άουτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με την Ένωση να συγκεντρώνει 7.8%.
Για την ΑΕΚ ακολουθούν οι αναμετρήσεις με Γαλατασαράι (8/12, εντός), Ρόμα (19/1, εντός) και Ντόρτμουντ (27/1, εκτός) και η Ένωση χρειάζεται βαθμούς για να αυξήσει τις πιθανότητες να βρεθεί στα νοκ άουτ του Champions League.
[🔵 UCL projetctions after the first night of MD5] *teams ordered on average final projected position Top 8: 📈 In: 🇪🇸 Betis 📉 Out: 🏴 Man City Top 24: 📈 In: 🇳🇴 Bodø/Glimt 📉 Out: 🇹🇷 Fenerbahçe https://t.co/Ps4T6u5O3J— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 24, 2026