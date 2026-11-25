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Η ΑΕΚ μετά από πέντε αγωνιστικές στην League Phase του Champions League βρίσκεται στην 31η θέση της βαθμολογίας, έχοντας συγκεντρώσεις τρεις βαθμούς.

Το Football Meets Data μετά την ολοκλήρωση των πρώτων αγώνων της 5ης αγωνιστικής έβγαλε τις πιθανότητες πρόκρισης στα νοκ άουτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με την Ένωση να συγκεντρώνει 7.8%.

Για την ΑΕΚ ακολουθούν οι αναμετρήσεις με Γαλατασαράι (8/12, εντός), Ρόμα (19/1, εντός) και Ντόρτμουντ (27/1, εκτός) και η Ένωση χρειάζεται βαθμούς για να αυξήσει τις πιθανότητες να βρεθεί στα νοκ άουτ του Champions League.