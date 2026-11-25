Ο Αμερικανός γκαρντ του Τριφυλλιού, μέσα στην ένταση των πανηγυρισμών, βρήκε την ψυχραιμία να πάρει την μπάλα της αναμέτρησης, κουβαλώντας την μαζί του στα αποδυτήρια.
Εκεί ο Ναν περίμενε τον Χέις-Ντέιβις και του παρέδωσε την μπάλα ως... δώρο για να έχει ο Αμερικανός φόργουορντ το ιδιαίτερο ενθύμιο, από το buzzer beater που σημείωσε.
Anyone interested in some FAMILY MOMENTS after THAT BUZZER?! 👀💚 “Wait for it moment” in the end 😉 https://t.co/kezcOq8RQe— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 24, 2026