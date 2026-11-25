Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Σε μια εκπληκτική κίνηση προχώρησε ο Κέντρικ Ναν, μετά το τέλος της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού στην έδρα της Βαλένθια, που κρίθηκε με το buzzer beater του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις.

Ο Αμερικανός γκαρντ του Τριφυλλιού, μέσα στην ένταση των πανηγυρισμών, βρήκε την ψυχραιμία να πάρει την μπάλα της αναμέτρησης, κουβαλώντας την μαζί του στα αποδυτήρια.

Εκεί ο Ναν περίμενε τον Χέις-Ντέιβις και του παρέδωσε την μπάλα ως... δώρο για να έχει ο Αμερικανός φόργουορντ το ιδιαίτερο ενθύμιο, από το buzzer beater που σημείωσε.