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Με τον Τζέισον Τέιτουμ σε τρομερή βραδιά, οι Μπόστον Σέλτικς πέρασαν νικηφόρα από την έδρα των Ουάσινγκτον Oυίζαρντς, επικρατώντας με 131-116 και διατηρώντας το απόλυτο στον όμιλό τους για το NBA Cup.

Οι «Κέλτες» ξεκίνησαν δυνατά (34-28), όμως το πραγματικό τους ξέσπασμα ήρθε στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, όταν σημείωσαν 46 πόντους έναντι μόλις 21 των γηπεδούχων, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το εντυπωσιακό 80-49.

Η Ουάσινγκτον έβγαλε αντίδραση μετά την ανάπαυλα και με επιμέρους σκορ 40-24 στην τρίτη περίοδο περιόρισε τη διαφορά στους 15 πόντους (104-89), μπαίνοντας στην τελευταία περίοδο για την τελική αντεπίθεση.

Παρά την προσπάθεια των Oουίζαρντς να επιστρέψουν στη διεκδίκηση της νίκης, η Βοστώνη διαχειρίστηκε το προβάδισμά της στο τελευταίο δωδεκάλεπτο (27-27), κάνοντας το 3/3 στη διοργάνωση, με την Ουάσινγκτον να υποχωρεί στο 2-2.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ο Τζέισον Τέιτουμ με 41 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ για τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Άντονι Ντέιβις, ο οποίος κατέγραψε double-double με 33 πόντους, 13 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

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