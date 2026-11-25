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Ευχάριστα τα νέα για την Μπαρτσελόνα και τον Χάνσι Φλικ, σχετικά με την αγωνιστική κατάσταση του Ρόδρι, ο οποίος τραυματίστηκε στις αρχές του μήνα στο ματς με την Άστον Βίλα στο «Καμπ Νου», για το Champions League.

Ο αρχηγός της εθνικής Ισπανίας ακολούθησε ειδικό πρόγραμμα αποθεραπείας και σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας «Mundo Deportivo», αναμένεται να επιστρέψει στη δράση νωρίτερα απ’ ότι αρχικά είχε υπολογιστεί.

Συγκεκριμένα θα είναι στην αποστολή για το κυριακάτικο (29/11) ματς στην έδρα της Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, για την 14η αγωνιστική της La Liga.

Έτσι θα μπορέσει να αποκτήσει ρυθμό για το ντέρμπι στις 2 Δεκεμβρίου στη Βαρκελώνη εναντίον της Ατλέτικο Μαδρίτης, που είχε αναβληθεί λόγω του Ισπανικού Σούπερ Καπ.