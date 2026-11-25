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Οι αποκρούσεις που έκαναν οι δύο τερματοφύλακες στην αναμέτρηση της Κόμο με την ΑΕΚ, συμπεριλήφθηκαν στις καλύτερες της βραδιάς από την UEFA.

Ο λογαριασμός του Champions League στο «X», δημοσίευσε βίντεο με τις επεμβάσεις που ξεχώρισαν στην πρώτη βραδιά της 5ης αγωνιστικής της League Phase συμπεριλαμβάνοντας δύο αποκρούσεις από το ματς της ΑΕΚ με την Κόμο.

Αρχικά, η εντυπωσιακή διπλή επέμβαση του πορτιέρε των Ιταλών, Ρομπέρτο Σάντσεθ, που έβαλε stop σε Γκατσίνοβιτς και Ρότα, ενώ στη συνέχεια υπήρξε η απόκρουση του Στρακόσα με το ένα χέρι σε σουτ του Περόνε.