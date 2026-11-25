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Οι Ντιτρόιτ Πίστονς πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση στην έδρα των Ορλάντο Μάτζικ, επικρατώντας με 104-86 στο πλαίσιο του NBA Cup.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν καλύτερα την αναμέτρηση, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο +6 (22-16), όμως η συνέχεια ήταν εντελώς διαφορετική. Το Ντιτρόιτ κυριάρχησε στο δεύτερο δωδεκάλεπτο με επιμέρους σκορ 32-14, ανατρέποντας την κατάσταση και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια μπροστά με 48-36.

Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε ισόπαλη (25-25), με τους Πίστονς να διατηρούν τη διαφορά των 12 πόντων (73-61). Στην τελική ευθεία οι φιλοξενούμενοι δεν άφησαν περιθώρια επιστροφής στους Μάτζικ και με επιμέρους σκορ 31-25 σφράγισαν την επικράτησή τους, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στον όμιλο του NBA Cup σε 2-1 και υποχρεώνοντας το Ορλάντο στην πρώτη του ήττα στη διοργάνωση (3-1).

Για τους νικητές ξεχώρισε ο Ντάνις Τζένκινς με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ενώ από πλευράς Μάτζικ ο Φραντς Βάγκνερ κατέγραψε 20 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

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