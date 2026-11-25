Στην Αργεντινή εργάστηκε τους τελευταίους μήνες ο Πάμπλο Λονγκόρια, ο οποίος την περασμένη σεζόν παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου της Μαρσέιγ.

Ο 39χρονος Ισπανός παράγοντας πήγε στην ομάδα της Μασαλίας το καλοκαίρι του 2020 αναλαμβάνοντας τη θέση του αθλητικού διευθυντή και το Φεβρουάριο του 2021 αναβαθμίστηκε και κάθησε στην προεδρική καρέκλα.

Μετά την παραίτηση του υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τη Ρίβερ Πλέιτ, αλλά η διοίκηση της ομάδας του Μπουένος Αϊρες δεν έμεινε ευχαριστημένη από τη δουλειά του και ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας τους.

Ο Λονγκόρια θέλει τώρα να επιστρέψει στην Ευρώπη και έχει πρόταση για να δουλέψει στη χώρα του από τη διοίκηση της Μαγιόρκα, την οποία αναμένεται να αποδεχθεί τις επόμενες ημέρες.