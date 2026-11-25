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Νέα προβλήματα προκύπτουν από την αποστολή του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τη Νόρτζελαντ. Απουσιάζουν τα ονόματα των Ντε Φράι και Κυριακόπουλου, ο πρώτος λόγω του τραυματισμού από το αντιαθλητικό παιχνίδι του Νους.

Με απουσίες αναχώρησε η αποστολή του Παναθηναϊκού το πρωί της Τετάρτης για τη Δανία, όπου θα αντιμετωπίσει τη Νόρτζελαντ για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League.

Από την ομάδα που θα ταξιδέψει λείπει ο Σαλάχ Εντίν που δεν είναι δηλωμένος αλλά για πρώτη φορά είναι μέσα ο Δανός Κρίστιανσεν, το μοναδικό καθαρό αριστερό μπακ που διαθέτει ο Παναθηναϊκός.

Εκτός πλάνων του Τζέικομπ Νίστρουπ έμεινε ο Ντε Φράι, λόγω του τραυματισμού του στο χέρι από το μαρκάρισμα του Νους, ενώ ο Κυριακόπουλος αντιμετωπίζει κάποιο μυϊκό πρόβλημα.

Στην αποστολή των «πρασίνων» για τη Δανία συμμετέχουν οι: Πένια, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Λούζα, Καμαρά, Κάνγκουα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Τερζής, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς και Ραστόντερ.