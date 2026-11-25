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Αρκετά γκολ, 22, σημειώθηκαν στο πρώτο πιάτο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, προσφέροντας θέαμα και συγκινήσεις.