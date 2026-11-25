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Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στην Sunel Arena την Χάποελ Τελ-Αβίβ (21:15) για την 14η αγωνιστική της Euroleague, με τους «ερυθρόλευκους» να στοχεύουν στη νίκη που θα τους κρατήσει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στην Sunel Arena την Χάποελ Τελ - Αβίβ για την 14η αγωνιστική της Euroleague, με τους «ερυθρόλευκους» να στοχεύουν στη νίκη που θα τους κρατήσει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πιθανότατα θα έχει μια επιστροφή, καθώς ο Έλληνας τεχνικός σε δηλώσεις του τόνισε πως ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έχει καλές πιθανότητες να επιστρέψει στο ματς με την ισραηλινή ομάδα, μετά τον τραυματισμό του στο δάκτυλο.

Θυμίζουμε ότι οι Πειραιώτες με ρεκόρ 10-3 βρίσκονται στην κορυφή της Euroleague, με τον ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να βρίσκεται στο 7-6.

Τετάρτη (25/11):

18:00 Ντουμπάι – Παρτιζάν

21:15 Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Μπασκόνια – Αναντολού Εφές

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ζαλγκίρις Κάουνας