Η Εθνική Παίδων αντιμετωπίζει σήμερα (25/11 16:30 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) το Κατάρ για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική του ομίλου, ψάχνοντας πλέον την πρωτιά ενόψει των νοκ άουτ.

Με την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ να έχει τσεκαριστεί, η Εθνική Παίδων ετοιμάζεται για την τελευταία της υποχρέωση στη φάση των ομίλων της διοργάνωσης, έχοντας μπροστά της μία ακόμη πρόκληση, αυτή της κατάκτησης της πρώτης θέσης.

Το σύνολο του Βασίλη Παπαδάκη έχει πραγματοποιήσει ιδανικό ξεκίνημα στην παρθενική του παρουσία στη διοργάνωση, μετρώντας δύο νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και έχοντας συγκεντρώσει έξι βαθμούς.

Η «Γαλανόλευκη» αρχικά επικράτησε της Αιγύπτου, με τον Κωνσταντίνο Σούβλατζη να πρωταγωνιστεί με γκολ και ασίστ, ενώ στη συνέχεια έδειξε χαρακτήρα απέναντι στον Παναμά. Παρότι ισοφαρίστηκε στο 84ο λεπτό, κατάφερε με γκολ στις καθυστερήσεις να κερδίσει την αναμέτρηση (2-1) και να εξασφαλίσει την παρουσία της στην επόμενη φάση.

Πλέον, απέναντί της βρίσκεται η οικοδέσποινα της διοργάνωσης, ομάδα του Κατάρ, η οποία ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της με νίκη επί του Παναμά (2-0), προτού γνωρίσει την ήττα με το ίδιο σκορ από την Αίγυπτο.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου με έξι βαθμούς, με την Αίγυπτο και το Κατάρ να ακολουθούν με τρεις, ενώ ο Παναμάς παραμένει χωρίς βαθμό. Με νίκη ή ισοπαλία, η Εθνική εξασφαλίζει οριστικά την πρωτιά, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος της άλλης αναμέτρησης.

Χωρίς το άγχος της πρόκρισης, αλλά με το κίνητρο της πρωτιάς και του απόλυτου στη φάση των ομίλων, οι παίκτες του Παπαδάκη θέλουν να δώσουν συνέχεια στην εξαιρετική μέχρι στιγμής πορεία τους, πριν στρέψουν την προσοχή τους στις νοκ άουτ αναμετρήσεις του Μουντιάλ, που ξεκινούν την ερχόμενη εβδομάδα.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 16:30 και θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ. Όσον αφορά τα νοκ άουτ, η Εθνική Παίδων θα μάθει τον αντίπαλό της την Παρασκευή (27/11) όταν και θα ολοκληρωθεί η φάση των ομίλων.

