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Ολυμπιακός, Αθηναϊκός και Παναθλητικός συνεχίζουν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στην Ευρώπη.

Ο Αθηναϊκός συνεχίζει την πορεία του στην Euroleague Γυναικών, με τους Ολυμπιακό και Παναθλητικό να ρίχνονται ξανά στην μάχη του Eurocup Γυναικών.

Ο Αθηναϊκός στις 21:00 θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Σαραγόσα. Η ελληνική ομάδα είναι 4η στον όμιλο με ρεκόρ 1-3 και η ισπανική πρώτη με 4-0.

Ο Ολυμπιακός (3-1) στις 18:30 θα υποδεχθεί την Σλέζα Βρότσλαβ (0-4), ψάχνοντας την τέταρτη νίκη του. Τέλος, στις 20:30 θα διεξαχθεί το Παναθλητικός-Τζάιρις.

Σημειώνεται πως όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από το Youtube.