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Μετά τον Χάρι Κέιν, ο Βενσάν Κομπανί δεν θα έχει στην διάθεσή του για την αναμέτρηση της Μπάγερν Μονάχου με την Λιλ, ούτε τον Μάικλ Ολίσε.

Ο Ολίσε τραυματίστηκε έπειτα από επαφή με ποδοσφαιριστή της Κολωνίας, στην προσπάθειά του να εκτελέσει ένα γυριστό σουτ στον αέρα κι αποχώρησε απ’ το γήπεδο χρησιμοποιώντας πατερίτσες, για προληπτικούς λόγους.

Το μεσημέρι της Τρίτης (24/11), ο 24χρονος διεθνής Γάλλος δεν βρισκόταν ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που συμμετείχαν στα πρώτα 15 λεπτά της προπόνησης, τα οποία ήταν ανοιχτά για τα Μέσα Ενημέρωσης, στις εγκαταστάσεις της Säbener Strasse.

Ο Ολίσε απουσιάζει επίσης από την αποστολή των 20 ποδοσφαιριστών που επέλεξε ο Βενσάν Κομπανί για την αναμέτρηση με τη Λιλ, ενώ εκτός βρίσκεται κι ένα μεγάλο μέρος της επιθετικής γραμμής της Μπάγερν, εξαιτίας μίας σειράς από σοβαρούς τραυματισμούς.