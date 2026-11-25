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Η Άρσεναλ πέτυχε κόντρα στην Ντόρμουντ το 400στό γκολ της στο Champions League.

Το γκολ του Βίκτορ Γκιόκερες κόντρα στην Ντόρμουντ δεν έδωσε τη νίκη στην Άρσεναλ, με το ματς να λήγει 1-1, αλλά έφτασε ένα ορόσημο για τους «κανονιέρηδες» στο Champions League. Αυτό ήταν το νο400 γκολ της ομάδας του βόρειου Λονδίνου στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Συγκεκριμένα, έφτασε τα 400 τέρματα, σε 231 παιχνίδια και η Άρσεναλ είναι η μόνη ομάδα που πιάνει αυτό το ορόσημο, χωρίς ποτέ να έχει κατακτήσει το τρόπαιο.

Ακόμα 11 ομάδες έχουν σημειώσει 400 ή περισσότερα γκολ στο Champions League και συγκεκριμένα οι Ρεάλ Μαδρίτης, Μπάγερν Μονάχου, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ, Μπενφίκα, Γιουβέντους, Μίλαν, Πόρτο, Παρί Σεν Ζερμέν και Άγιαξ.



