Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Γιώργος Κοσίδης και Δημήτρης Μπαταούλας βρίσκονται στην αρχική 11άδα της Κ19 του ΠΑΟΚ για το ματς στη Γερμανία (19:00) - Ποιες είναι οι επιλογές του Ομάρ Ελ Καντουρί

Μετά από 20 και πλέον μέρες, η ασπρόμαυρη Κ19 του Ομάρ Ελ Καντουρί επιστρέφει στη δράση, αντιμετωπίζοντας τη Χόφενχαϊμ στη Νοτιοδυτική Γερμανία.

Πριν από λίγο έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μαροκινού τεχνικού για την ενδεκάδα, με τον Μανασίδη να παίρνει θέση κάτω από τα δοκάρια και τους Κοσίδη-Μπαταούλα και Αυγητίδη να συνθέτουν την τριάδα των στόπερ.

Σε σχηματισμό 3-4-2-1 ως είθισται ο Δικέφαλος, με τους Ντούνγκα και Κυριαζίδη να αναλαμβάνουν τις πλευρές και τους Γκιόκα-Κάνιο ως δίδυμο στα χαφ. Τη μεσοεπιθετική τριάδα θα αποτελέσουν οι Δημήτρης Μπέρδος, Αντώνης Αρετής και Γιώργος Κρομμύδας.

Αναλυτικά η 11άδα της Κ19 του ΠΑΟΚ: Μανασίδης, Αυγητίδης, Κοσίδης, Μπαταούλας, Ντούνγκα, Κυριαζίδης, Κάνιος, Γκιόκα, Μπέρδος, Αρετής, Κρομμύδας

Στον πάγκο για τον Δικέφαλοι οι: Μαλιγκίν, Τσιάλης, Σίμνοβετς, Μίσχος, Γκέρσος, Παπαδόπουλος, Βλάχος, Χαπίπης και Σαββίδης

Για τη γηπεδούχο Χόφενχαϊμ, ο Μπίντερμαν θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας, με τους Σέρλοκ, Τιτζάνι, Σούστερ και Πογιάτος να συνθέτουν την τετράδα της άμυνας από τ' αριστερά προς τα δεξιά και τους Κράμερ, Τσίζεκ, Μπρούγκμαν στα χαφ. Ο Κρέτα θα είναι ο βασικός φορ, με τους Ντούγκντου-Βάγκενμπαχ στα εξτρέμ.

