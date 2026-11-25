Χρόνος ανάγνωσης 1’ FIFA WORLD CUP U17 Και μην τους είδατε: Ο Χαλδέζος «σέρβιρε», ο Σούβλατζης «εκτέλεσε» και 1-1 η Ελλάδα! (vid) 25-11-2026 17:48 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ελλάδα 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google. Η Εθνική φέρνει στα ίσια το παιχνίδι. Στο θέατρο sold out, στη σειρά που πρωταγωνιστεί αποθεώνεται: Ο ηθοποιός που εξελίσσεται στο μεγαλύτερο ταλέντο της γενιάς του menshouse.gr Κουίζ ιστορίας και γεωγραφίας: Αν κάνεις 10/10, δικαιούσαι να λες ότι είσαι εγκυκλοπαίδεια menshouse.gr Η πρώτη αλλαγή: Το ηχηρό όνομα που πετάει εκτός καθημερινού προγράμματος το «Ράδιο Αρβύλα» απ’ το MEGA dailymedia.com.gr «Κλείδωσε» η μεταγραφή παρά την γκρίνια: Με απόφαση Ανδρουλάκη έρχεται στο ΠΑΣΟΚ για την πρωτιά στον νομό της instanews.gr Κάτι ήξερε ο Ζοτς που τον περίμενε τόσο καιρό... menshouse.gr Μια φωτογραφία που λέει πολλά για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βαλένθια menshouse.gr Έχει πάρει στο… κατόπι τον Σαμαρά: Μαζεύει επιτυχώς τις απώλειες με εντολή Μητσοτάκη instanews.gr Γκάφα ολκής της ΕΡΤ με τον Γιάννη Παπαμιχαήλ dailymedia.com.gr Και μην τους είδατε: Ο Χαλδέζος «σέρβιρε», ο Σούβλατζης «εκτέλεσε» και 1-1 η Ελλάδα! (vid) SHARE