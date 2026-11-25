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Συναντήσεις με το παρελθόν, ιστορικές συμπτώσεις και ιδιαίτερες ποδοσφαιρικές ιστορίες δίνουν ξεχωριστό ενδιαφέρον στις αποψινές αναμετρήσεις του Champions League.

Πέρα από τη βαθμολογική σημασία των εννέα αναμετρήσεων που ολοκληρώνουν την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, υπάρχουν μικρές ποδοσφαιρικές ιστορίες που δίνουν ξεχωριστό ενδιαφέρον στα παιχνίδια.

Μπριζ – Λίβερπουλ: Μέχρι σήμερα μόνο σε τελικούς!

Τρεις συναντήσεις, δύο ευρωπαϊκά τρόπαια. Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν στον διπλό τελικό του Κυπέλλου UEFA το 1976 και στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1978. Και τις δύο φορές η Λίβερπουλ κατέκτησε το τρόπαιο. Απόψε συναντιούνται για πρώτη φορά έπειτα από 48 χρόνια και για πρώτη φορά εκτός τελικού.

Λιλ – Μπάγερν: Ο Νόιερ ήταν εκεί και πριν από 14 χρόνια

Οι μοναδικές προηγούμενες συναντήσεις των δύο ομάδων πραγματοποιήθηκαν τη σεζόν 2012/13, με τους Βαυαρούς να επικρατούν 1-0 στη Γαλλία και 6-1 στη Γερμανία. Κάτω από τα δοκάρια τους και στις δύο αναμετρήσεις βρισκόταν ο Μάνουελ Νόιερ, τη χρονιά που η Μπάγερν κατέκτησε το τρόπαιο.Εάν δεν ήταν τραυματίας ο Νόιερ θα ήταν πάλι βασικός.

Σπόρτινγκ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Από τον Κριστιάνο στον Μπρούνο

Το 2007 ο Κριστιάνο Ρονάλντο πλήγωσε δύο φορές την πρώην ομάδα του, σημειώνοντας ισάριθμα νικητήρια γκολ. Απόψε, ένας άλλος Πορτογάλος, ο Μπρούνο Φερνάντες, συναντά το παρελθόν του, έχοντας καταγράψει 64 γκολ σε 137 εμφανίσεις με τη Σπόρτινγκ.

Παρί – Ρόμα: Δύο διαφορετικές διαδρομές

Ο Μαρκίνιος αντιμετωπίζει την ομάδα από την οποία μετακόμισε στο Παρίσι το 2013, ενώ ο Λούκας Ντιν έχει επίσης φορέσει τη φανέλα και των δύο συλλόγων.

Ατλέτικο – Βίκινγκ: Οι ανοιχτοί λογαριασμοί του Σέρλοθ

Ο Νορβηγός επιθετικός της Ατλέτικο είχε αντιμετωπίσει δύο φορές τη Βίκινγκ ως ποδοσφαιριστής της Μπόντο Γκλιμτ. Και στις δύο αναμετρήσεις είχε γνωρίσει την ήττα.

Ίντερ – Στουτγκάρδη: Μια συνάντηση με το παρελθόν

Ο Μπενζαμέν Παβάρ συναντά τη γερμανική ομάδα, με τη φανέλα της οποίας πραγματοποίησε 88 εμφανίσεις από το 2016 έως το 2019.