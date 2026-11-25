Ο Παναθηναϊκός πήρε μια μεγάλη νίκη στη Roig Arena με κινηματογραφικό τρόπο. Η τακτική ετοιμότητα του και η αργή αλλά σταθερή βελτίωση του τελευταίου καιρού σε επίπεδο εκτέλεσης λεπτομερειών, δίνουν μια μεγάλη υπόσχεση στον κόσμο του

Deja Vu λοιπόν εχθές στη Δυτική Μεσόγειο, με τους οπαδούς της Βαλένθια να βιώνουν ένα συναίσθημα που έμοιαζε οικείο. Δεν έχει περάσει αρκετός καιρός από εκείνο το τρομερό σουτ του Χέις-Ντέιβις στο δεύτερο ματς της επικής των περυσινών playoffs, όπου η Βαλένθια επικράτησε εν τέλει με 3-2 και πήρε το εισιτήριο για το F4. Ματς όπως το χθεσινό και τέτοια σουτ φτιάχνουν ωραίες ιστορίες, καλά χαραγμένες αναμνήσεις, γεννούν έντονα συναισθήματα και φέρνουν πιο κοντά τον κόσμο με την ομάδα του, στη λύπη ή στη χαρά.

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως βηματίζει στο μονοπάτι της αργής αλλά σταθερής βελτίωσης και αυτό είναι το καλύτερο νέο για τους υποστηρικτές του. Η multi-forward lineup των ΝΗD-Bonga-Yabusele και η ενεργοποίηση του Φαλ έχουν αλλάξει τελείως το “κέλυφος” των πρασίνων στο “ζωγραφιστό, δίνοντας πολύτιμα εργαλεία για τον έλεγχο του ρυθμού και παράλληλα έναν οδηγό αναφορικά με τη σειρά που θα πρέπει να πετιούνται οι κάρτες στο τραπέζι (rotation). Το σχήμα αυτό φαντάζει αντισυμβατικό και “Out of the Box” ως σκέψη αλλά αυτός είναι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και με αυτές τις μεθόδους εισήγαγε καινοτομίες και στο παρελθόν, οι οποίες ταξίδεψαν και έγιναν τάσεις σε όλο τον πλανήτη.

Η εργαλειοποίηση του Low Post

To τριφύλλι έλεγξε τον ρυθμό και την transition επίθεση της Βαλένθια μέσα από τη φύση των εκτελέσεων του. Ακούμπησε τη μπάλα στο low post (o Παναθηναϊκός είναι Νο1 σε ροπή και Νο7 σε αποτελεσματικότητα αναφορικά με τις Post-up δράσεις) και κεφαλαιοποίησε τα πολλαπλά οφέλη αυτής της επιλογής, έχοντας έτοιμα γκαρντ ψηλά για αμυντικό transition, καλύτερη ισορροπία σε όρους διάταξης για να αμυνθεί στα πρώτα δευτερόλεπτα, εκτελέσεις υψηλότερης αποτελεσματικότητας (κοντά στο καλάθι) και βάζοντας πίεση στην καρδιά της αντίπαλης ρακέτας η οποία καθυστερή τη γρήγορη ανάπτυξη.

Σε συνέχεια του τελευταίου μας κειμένου στο SDNA αναφορικά με την αξιολόγηση και την πρόοδο των πρασίνων, θα πρέπει να σημειώσουμε και πάλι τον τρόπο που “κουμπώνει” ο Ζοτς αυτές τις δράσεις με πλάτη στο καλάθι, με τις στατικές περιφερειακές εκτελέσεις (Spot ups). Η ελληνική ομάδα είχε 16 Post ups εχθές, διαλύοντας τις απόπειρες βοήθειας των νυχτερίδων (στα 4 από αυτά όπου ήρθε double team το τριφύλλι πήρε το απόλυτο με 2.000 πόντους/κατοχή) ενώ παρήγαγε τα διπλάσια Spot ups από τους γηπεδούχους (με χαμηλή αποτελεσματικότητα όμως καθώς έχασε αρκετά παντελώς ελεύθερα, 0.840 PPP). O Παναθηναϊκός προσάρμοσε την ανάπτυξη του στο πλάνο του παιχνιδιού, επιλέγοντας τους ψηλούς ως βασικούς δημιουργούς.

Η τακτική προσαρμογή της Βαλένθια, ο Φαλ και ο Χουάντσο

Η Βαλένθια επίσης είχε διαβάσει καλά το ματσάρισμα και δη τις αδυναμίες των πράσινων γκαρντ. Αμύνθηκε επιθετικά στον χειριστή ψηλά στο γήπεδο (στα 10 μέτρα από το καλάθι) αυξάνοντας την απόσταση με την πρώτη, βασική πάσα (Short Roll) με στόχο να αναγκάσει τον Φρανσίσκο και τον Ναν να εκτελέσουν μια πιο δύσκολη μεταβίβαση, υπό πίεση δύο παιχτών.

Όταν μάλιστα οι γηπεδούχοι, στην τρίτη περίοδο, ανέβασαν τη γραμμή πίεσης τους, οι πράσινοι παρουσίασαν δυσκολίες στο κομμάτι της ανάπτυξης. Εκεί βοήθησε η παρουσία του Χουάντσο (διαβάζει γρήγορα, βάζει τη μπάλα κάτω και πηγαίνει στο Handoff, κάνει άμεσα το πιο απλό/βασικό χωρίς κατάχρηση ντρίμπλας για να διατηρήση ζωντανή τη ροή) αλλά επίσης φάνηκε και η απουσία του Σλούκα. Ο Παναθηναϊκός προοδεύει αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε τον Κώστα Σλούκα για να πιάσει το μάξιμουμ των δυνατοτήτων του. Είδαμε άλλωστε και στο Κάουνας πως η απόφαση του αρχηγού έκανε τη διαφορά, βάζοντας τάξη στο επιθετικό χάος της στιγμής. Η ροπή των χειριστών του Ζοτς στο λάθος (που θα κοστίσει όταν μπεις στη διαδικασία να εκτελέσεις λεπτομέρειες στο τέλος κλειστών παιχνιδιών) είναι μια μεγάλη πρόκληση και για τον ίδιο. Ίσως η τελευταία στον δρόμο για να ξεκλειδώσει πλήρως τις προδιαγραφές αυτού του ρόστερ το οποίο έχει πλέον το μέγεθος και τις φάσεις επάνω από το καλάθι με την προώθηση του Φαλ στο rotation.

Οι Φαλ και Ερνανγκόμεθ είναι οι κρυφοί MVPs του χθεσινού ματς καθώς, με διαφορετικό τρόπο ο καθένας, κρατούν τον Παναθηναϊκό όρθιο σε δύσκολες στιγμές και συμβάλλουν τα μέγιστα στην αναχαίτιση του Σορτς και του ισπανικού Pick & Roll, υποστηρίζοντας τον αμυνόμενο στη μπάλα, είτε με το σωστό τους positioning στο πρώτο rotation (Φαλ, αφαίρεσε πλήρως το midrange του πόιντ γκαρντ των γηπεδούχων) είτε από θέση βοήθειας (Χουάντσο).

Εξόχως σημαντικός και ο Τζέριαν Γκραντ (14 πόντοι, 4/4 δίποντα-6/7 προσωπικές), ένας από τους πιο clutch παίχτες των πρασίνων τα τελευταία 4 χρόνια αλλά και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος που -όπως όλοι γνωρίζουμε- έχει το πνευματικό προφίλ για να βρίσκεται στο παρκέ σε τέτοιες, οριακές καταστάσεις. Σημειώστε ότι ο Έλληνας σμολ-φόργουορντ ήταν μέλος των καλύτερων αμυντικών πεντάδων του Παναθηναϊκού εχθές, αγωνιζόμενος στη μια εξ αυτών μαζί με τους NHD-Γιαμπουσέλε στη γραμμή ψηλών και στην άλλη με τους Χουάντσο-Φαλ. Και οι δύο αυτές units κράτησαν τη Βαλένθια σε 0.714 πόντους/κατοχή ενώ ο Ρογκαβόπουλος ήταν σημαντικό κομμάτι και τις πιο παραγωγικής πεντάδας του “τριφυλλιού” εχθές. Το σχήμα των Φρανσίσκο-Ρόγκαβόπουλου-ΝΗD-Γιαμπουσέλε-Φαλ “έγραψε” 1.500 πόντους/κατοχή και μηδέν λάθη.

Όταν το παιχνίδι μπήκε στην τελική του ευθεία, τα μεγάλα σουτ των Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις καθόρισαν το αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός έχει τέτοιου είδους shotmaking και μαζί με τον Ολυμπιακό είναι οι ομάδες με το περισσότερο “δηλητήριο” στη διοργάνωση. Αυτό στο οποίο θα στοχεύσει πλέον ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι να μπορέσει να βελτίωσει το κομμάτι της απόφασης, όσο αυτό είναι εφικτό, ώστε να αυξήσει τη δυναμική και την αποτελεσματικότητα της επίθεσης στο τέλος κλειστών παιχνιδιών. Ο δικός του Παναθηναϊκός τις τελευταίες αγωνιστικές φαίνεται ότι προοδεύει και δίνει μια υπόσχεση στον κόσμο του: Ότι βαδίζει στον σωστό δρόμο για να αγγίξει κάποα στιγμή το μάξιμουμ των προδιαγραφών του, αποδίδοντας το μπάσκετ που οραματίστηκαν το καλοκαίρι οι άνθρωποι που στελέχωσαν αυτό το γκρουπ.