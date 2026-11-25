Ο Τζέικομπ Νίστρουπ μίλησε σε δανέζικο Μέσο για τη Νόρτζελαντ και τόνισε ότι ο Βίκτορ Κρίστιανσεν αναμένεται να πάρει αύριο χρόνο συμμετοχής.

Ο τεχνικός του «Τριφυλλιού» μίλησε στην «Tipsbladet» για το αυριανό ματς των «πράσινων» με τη Νόρτζελαντ, τονίζοντας παράλληλα ότι ο Βίκτορ Κρίστιανσεν αναμένεται να πάρει για πρώτη φορά φέτος αγωνιστικά λεπτά.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

Για τον Βίκτορ Κρίστιανσεν: «Είναι στην αποστολή και αύριο θα βρίσκεται στον πάγκο. Υπολογίζουμε ότι θα πάρει τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής με τον Παναθηναϊκό. Έχει περάσει μια τρομερά δύσκολη περίοδο με αρκετούς διαφορετικούς τραυματισμούς, αλλά ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι πλέον τον έχουμε ξανά στη διάθεσή μας».

Για το ματς με τη Νόρτζελαντ: «Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Το βλέπω ως μια αναμέτρηση 50-50. Αντιμετωπίζουμε έναν πολύ σύνθετο αντίπαλο και δεν υπάρχουν πολλοί σύλλογοι στον κόσμο που να μοιάζουν με αυτούς – και το εννοώ με τη θετική έννοια.

Γνωρίζω καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον ότι, αν καταφέρουν να επιβάλουν το παιχνίδι τους, τα πράγματα γίνονται τρομερά δύσκολα. Ωστόσο, βλέπω επίσης αυτή την αναμέτρηση ως ένα παιχνίδι στο οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα δυνατά μας σημεία και, αν το κάνουμε, έχουμε αρκετές πιθανότητες να νικήσουμε.

Πάντα αντιμετωπίζω τη Νόρντζελαντ με την εξής λογική: μπορεί να συναντήσεις μια ομάδα που βρίσκεται στο απόγειό της και τότε είναι εφιάλτης να την αντιμετωπίσεις. Μπορεί, όμως, να συναντήσεις και μια Νόρντζελαντ που βρίσκεται στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής της, οπότε τα παιχνίδια μπορεί να είναι λίγο πιο εύκολα και εκείνοι λίγο πιο αφελείς αγωνιστικά – το λέω με απόλυτο σεβασμό.

Η ομάδα που διαθέτουν αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδό της, ανάλογα με το πόσο καιρό θα αποφασίσουν να διατηρήσουν τον βασικό κορμό της».