Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις πέτυχε ένα buzzer beater τρίποντο όχι απλά νίκης για τον Παναθηναϊκό μέσα στη Βαλένθια, αλλά ένα σουτ που έγινε highlight σε όλη την Ευρώπη.

Η Euroleague δεν… χορταίνει να δείχνει ξανά και ξανά το νικητήριο τρελό τρίποντο του NHD, ο οποίος επανέλαβε την σκηνή των περσινών playoffs ξανά στη Roig Arena.

Τώρα, η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε ξανά το buzzer beater του Αμερικανού άσου, αλλά σε τρεις διαφορετικές γλώσσες μετάδοσης: αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά.

Δείτε το βίντεο: