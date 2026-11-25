Η Euroleague δεν… χορταίνει να δείχνει ξανά και ξανά το νικητήριο τρελό τρίποντο του NHD, ο οποίος επανέλαβε την σκηνή των περσινών playoffs ξανά στη Roig Arena.
Τώρα, η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε ξανά το buzzer beater του Αμερικανού άσου, αλλά σε τρεις διαφορετικές γλώσσες μετάδοσης: αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά.
Δείτε το βίντεο:
The whole world heard about it. @NIGEL_HAYES did it AGAIN. Ξανά. Encore. Experience moments like these live, in all their glory, only on ELTV ⭐️ #RivalrySeries https://t.co/mZIbtHZvan— EuroLeague (@EuroLeague) November 25, 2026