Οι 20 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων για την υπόθεση απάτης σε βάρος του Δημοσίου, με τη ζημία να υπολογίζεται πάνω από 12,5 εκατ. ευρώ

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος 16 συλληφθέντων για την υπόθεση απάτης με εικονικές αποδείξεις διαμονής ενστόλων, μέσω της οποίας φέρεται να προκλήθηκε ζημία άνω των 12,5 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο.

Συνολικά, 20 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Η δικογραφία διαχωρίστηκε για τέσσερις από αυτούς, οι οποίοι είναι στρατιωτικοί και αντιμετωπίζουν πλημμεληματικές κατηγορίες. Η υπόθεσή τους διαβιβάζεται στο αρμόδιο Στρατοδικείο, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις.

Οι υπόλοιποι 16 παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, καθώς σε βάρος τους ασκήθηκαν, κατά περίπτωση, κακουργηματικές διώξεις για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, συνέργεια από κοινού σε απάτη σε βάρος του Δημοσίου κατ’ εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Η εμπλοκή της Μυτιλήνης και οι αποζημιώσεις

Η επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων επεκτάθηκε και στη Μυτιλήνη, όπου συνελήφθη γυναίκα που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Η γυναίκα κρατήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου και, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να συνδεόταν με τη λογίστρια που είχε γραφείο στην Αθήνα.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται τόσο η παροχή γραμματειακής υποστήριξης όσο και η χρήση ενοικιαζόμενων δωματίων. Η ημερήσια αποζημίωση για τη διαμονή αστυνομικού που υπηρετούσε με απόσπαση στην Αθήνα ανερχόταν σε 104 ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό ανά περίπτωση μπορούσε να φτάνει περίπου τις 3.300 ευρώ.

Κατά τα στοιχεία που ερευνούνται, εμπλεκόμενοι αστυνομικοί φέρονται να παρέδιδαν το ποσό της αποζημίωσης στη γυναίκα που συμμετείχε στη διαδικασία, η οποία κατέγραφε προσωπικά στοιχεία και αριθμούς τηλεφώνων. Έπειτα από διάστημα ενός έως δύο μηνών, φέρεται να επικοινωνούσε ξανά μαζί τους, να κρατούσε προμήθεια από 500 έως 700 ευρώ και να επέστρεφε τα υπόλοιπα χρήματα σε μετρητά.

Η έρευνα συνεχίζεται

Η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν τον ρόλο δεκάδων ακόμη προσώπων. Μεταξύ αυτών αναφέρονται τουλάχιστον 60 λιμενικοί, καθώς και αστυνομικοί, στρατιωτικοί, πυροσβέστες, διασώστες του ΕΚΑΒ και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 400.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και πειστήρια που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι Αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση ης υπόθεσης, χωρίς να αποκλείεται να προκύψουν νέα στοιχεία και να διευρυνθεί περαιτέρω ο κατάλογος των εμπλεκομένων.

Πηγή: Ethnos.gr