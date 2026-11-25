Gazzetta dello Sport, Corriere και το ιταλικό Eurosport σχολιάζουν το χθεσινό παιχνίδι στο Κόμο όπου η ΑΕΚ ήταν άκρως ανταγωνιστική αλλα λύγισε από ένα γκολ του Μίγια.

Τα κορυφαία ιταλικά ΜΜΕ τονίζουν μεταξύ άλλων πως θεωρητικά το παιχνίδι έμοιαζε πριν τη σέντρα εύκολο αλλά από τα πρώτα κιόλας λεπτά όλοι κατάλαβαν ότι το ματς αυτό «δεν θα αποτελούσε μια επανάληψη της βραδιάς με την Λανς». Μάλιστα, στέκονται στις δύο κομβικές επεμβάσεις τους Σάντσεθ λίγο πριν την ανάπαυλα και χαρακτηρίζουν την ΑΕΚ μια ομάδα πειθαρχημένη και δυνατή μέσα στο γήπεδο. «Στην πραγματικότητα ήταν ένα παιχνίδι γεμάτο κρυφές προκλήσεις — ένα πραγματικό τεστ ωριμότητας για την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας».

Gazzetta dello Sport: «Αν εξαιρέσουμε τον Τσάλομπα και τον Σάντσεθ, η υπόλοιπη ομάδα παρέμεινε ίδια με εκείνη που απασχόλησε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης με τη συντριπτική νίκη (9–1) επί της Λανς. Ο Σάντσεθ πραγματοποίησε τη δεύτερη εμφάνισή του στο Champions League και έσωσε την ομάδα του λίγο πριν την ανάπαυλα, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή διπλή επέμβαση σε προσπάθειες των Γκατσίνοβιτς και Ρότα».

«Αν εξαιρέσουμε τον Τσάλομπα και τον Σάντσεθ, η υπόλοιπη ομάδα παρέμεινε ίδια με εκείνη που απασχόλησε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης με τη συντριπτική νίκη (9–1) επί της Λανς. Ο Σάντσεθ πραγματοποίησε τη δεύτερη εμφάνισή του στο Champions League και έσωσε την ομάδα του λίγο πριν την ανάπαυλα, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή διπλή επέμβαση σε προσπάθειες των Γκατσίνοβιτς και Ρότα». Corriere: «Απέναντι στον πειθαρχημένο σχηματισμό της ελληνικής ομάδας —στην οποία συμμετείχαν αρκετά γνώριμα πρόσωπα από το ιταλικό ποδόσφαιρο, όπως ο Στρακόσα στο τέρμα, ο Μαρίν στη μεσαία γραμμή και ο Γιόβιτς στην επίθεση— οι παίκτες του Σεσκ δυσκολεύτηκαν να δημιουργήσουν κλασικές ευκαιρίες, παρά τις στιγμές έμπνευσης του Νίκο Πας και τις προωθήσεις των Κούτο και Βάλε από τα άκρα. Η ΑΕΚ —που βρίσκεται στην τρίτη θέση του ελληνικού πρωταθλήματος και προερχόταν από τρεις συνεχόμενες ήττες στο Champions League— άρχισε να αποκτά αυτοπεποίθηση και να δημιουργεί ευκαιρίες πριν το ημίχρονο οι οποίες ανάγκασαν τον Σάντσεθ σε εντυπωσιακές επεμβάσεις, αρχικά σε προσπάθεια του Γκατσίνοβιτς και στη συνέχεια του Ρότα. Καθώς κυλούσε το δεύτερο ημίχρονο, το άγχος και ο εκνευρισμός άρχισαν να εντείνονται —ιδιαίτερα μετά από μια χαμένη ευκαιρία του Βιτάλις από κοντινή απόσταση— ενώ ο χρόνος κυλούσε εις βάρος τους. Τότε, μια ξαφνική επιτάχυνση του εξαιρετικού Βάλε έδωσε το έναυσμα για μια φάση στην οποία ο Μπατουρίνα τροφοδότησε τον Μίγια, ο οποίος, λίγο έξω από την περιοχή, άνοιξε το σκορ».

«Απέναντι στον πειθαρχημένο σχηματισμό της ελληνικής ομάδας —στην οποία συμμετείχαν αρκετά γνώριμα πρόσωπα από το ιταλικό ποδόσφαιρο, όπως ο Στρακόσα στο τέρμα, ο Μαρίν στη μεσαία γραμμή και ο Γιόβιτς στην επίθεση— οι παίκτες του Σεσκ δυσκολεύτηκαν να δημιουργήσουν κλασικές ευκαιρίες, παρά τις στιγμές έμπνευσης του Νίκο Πας και τις προωθήσεις των Κούτο και Βάλε από τα άκρα. Η ΑΕΚ —που βρίσκεται στην τρίτη θέση του ελληνικού πρωταθλήματος και προερχόταν από τρεις συνεχόμενες ήττες στο Champions League— άρχισε να αποκτά αυτοπεποίθηση και να δημιουργεί ευκαιρίες πριν το ημίχρονο οι οποίες ανάγκασαν τον Σάντσεθ σε εντυπωσιακές επεμβάσεις, αρχικά σε προσπάθεια του Γκατσίνοβιτς και στη συνέχεια του Ρότα. Καθώς κυλούσε το δεύτερο ημίχρονο, το άγχος και ο εκνευρισμός άρχισαν να εντείνονται —ιδιαίτερα μετά από μια χαμένη ευκαιρία του Βιτάλις από κοντινή απόσταση— ενώ ο χρόνος κυλούσε εις βάρος τους. Τότε, μια ξαφνική επιτάχυνση του εξαιρετικού Βάλε έδωσε το έναυσμα για μια φάση στην οποία ο Μπατουρίνα τροφοδότησε τον Μίγια, ο οποίος, λίγο έξω από την περιοχή, άνοιξε το σκορ». Eurosport: «Η Κόμο δεν αποτελεί πλέον έκπληξη· ακόμα και απέναντι σε μια δυνατή ομάδα όπως η ΑΕΚ, κατάφερε να εξασφαλίσει μια νίκη που χαρακτηρίστηκε από το σθένος της. Ήταν ένα επιτυχημένο τεστ ωριμότητας μετά το ματς με τη Λανς. Αυτή η ομάδα της Κόμο ξέρει πώς να κερδίζει ακόμα και τα «σκληρά» παιχνίδια. Ήταν ξεκάθαρο από τα πρώτα κιόλας λεπτά ότι το ματς αυτό δεν θα αποτελούσε επανάληψη της βραδιάς στο Λανς. Στα χαρτιά, η αναμέτρηση με την ΑΕΚ ίσως έμοιαζε με σίγουρη νίκη, αλλά στην πραγματικότητα ήταν γεμάτη κρυφές προκλήσεις — ένα πραγματικό τεστ ωριμότητας για την ομάδα. Και το σύνολο του Σεσκ Φάμπρεγκας απέδειξε ότι διαθέτει αυτή την ωριμότητα. Το παιχνίδι εξελίχθηκε γρήγορα σε μια σκληρή μάχη, με τα μαρκαρίσματα των Ελλήνων να γίνονται όλο και πιο δυνατά —ενώ προστέθηκε και το χαμένο πέναλτι του Λούκα Ντα Κούνια— αλλά τότε ανέλαβε δράση ο Λουίς Μίγια. Πέτυχε ένα γκολ το οποίο, λόγω της σπάνιας ομορφιάς του, ήταν πραγματικά αντάξιο του Champions League».

Τα παραπάνω κορυφαία ιταλικά δίχτυα προφανώς προχωρούν στα παραπάνω σχόλια θέλοντας να τονίσουν τις δυσκολίες που συνάντησε η Κόμο απέναντι στην ΑΕΚ που στάθηκε εξαιρετικά, συγκρίνοντας την χθεσινή εικόνα της ιταλικής ομάδας σε σχέση με τα αλλά φετινά παιχνίδια της στο Champions League

Θυμίζουμε πως η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας είναι στην 3η θέση της βαθμολογίας. Έχει βάλει 9 στη Λανς, 4 στη Γιουνάιτεντ και 4 στην Λειψία και τα πάει εξαιρετικά μέχρι τώρα. Εχει την καλύτερη επίθεση της League Phase μαζί με την Παρί με 20 τέρματα και την τρίτη καλυτερη άμυνα με μόλις 6 γκολ παθητικό. Είναι επίσης μια ομάδα που ήδη έχει 12 πόντους και βρίσκει δίχτυα 2,44 φορές μέσο όρο ανά παιχνίδι! Από την πλευρά της η ΑΕΚ, μετά τη νίκη στην πρεμιέρα επί της ΛΑΣΚ, έχει υποστεί τέσσερις συνεχόμενες ήττες από: Σαχτάρ, Σίτι, Ρεάλ και Κόμο έχοντας χάσει όμως στο όριο τρία από τα τέσσερα αυτά παιχνίδια.