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Ο Πάμπλο Λάσο στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Εφές κόντρα στην Μπασκόνια στάθηκε στις ιδιαιτερότητες του ματς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Για μένα, είναι ένα προσωπικό παιχνίδι. Το να επιστρέφω στην πόλη όπου γεννήθηκα και αγωνίστηκα για πολλά χρόνια, το καθιστά σίγουρα προσωπικό ζήτημα, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζω ότι πρόκειται για ένα σημαντικό παιχνίδι της Euroleague και τρέφω μεγάλο σεβασμό για την Μπασκόνια.

Είναι μια πολύ καλή ομάδα και, παρά τη βαθμολογική της θέση, παραμένει εξαιρετικά ανταγωνιστική. Επομένως, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για μια δύσκολη αναμέτρηση και να προσπαθήσουμε να επιβάλουμε τον ρυθμό μας από την αρχή.

Διαθέτουν πολύ αξιόλογους παίκτες στην περιφέρεια, ενώ έχουν εντάξει στο ρόστερ τους και νέους παίκτες για τη γραμμή των ψηλών.

Συνεπώς, είναι σίγουρα πολύ σημαντικό να παραμείνουμε σταθεροί και να έχουμε κατά νου ότι δίνουμε ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι Euroleague, μακριά από την έδρα μας».