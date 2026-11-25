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Ο Ολυμπιακός παρουσίασε το συλλεκτικό ημερολόγιο του 2027, αφιερωμένο στην ιστορία και τις μεγάλες επιτυχίες του πολυαθλητικού συλλόγου.

Από την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν το επίσημο ημερολόγιο του συλλόγου για το 2027.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού: “Το επίσημο ημερολόγιο του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π. για το 2027 κυκλοφορεί και είναι έτοιμο να δώσει ερυθρόλευκο χρώμα σε κάθε μέρα, κάθε μήνα της νέας χρονιάς!

Ένα ξεχωριστό, συλλεκτικό ημερολόγιο, αφιερωμένο στον μεγαλύτερο πολυαθλητικό σύλλογο της Ελλάδας. Με εντυπωσιακές φωτογραφίες από τις ομάδες του Θρύλου, αλλά και την καταγραφή των τίτλων που αποτυπώνουν την ένδοξη ιστορία και τις σπουδαίες επιτυχίες του συλλόγου.

Κάθε μήνας, μια ομάδα. Κάθε σελίδα, γεμάτη ιστορία και τίτλους. Κάθε μέρα, ένας λόγος να είσαι περήφανος που είσαι Ολυμπιακός!

Από την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, το ημερολόγιο του 2027 θα βρίσκεται στη διάθεση των φιλάθλων του Ολυμπιακού.

Κάντε δικό σας τώρα το συλλεκτικό ημερολόγιο και υποδεχθείτε ακόμα μια Θρυλική χρονιά!

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το συλλεκτικό ημερολόγιο με δύο τρόπους: