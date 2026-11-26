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Τρεις αγώνες, τρεις νίκες και εννέα γκολ. Με αυτή τη συγκομιδή ταξιδεύει ο Παναθηναϊκός στη Δανία, όπου στις 22:00 αντιμετωπίζει τη Νόρντζελαντ για την τέταρτη αγωνιστική του Conference League. Στη Superbet, το διπλό συνδυάζεται με τις τελικές του Σίριλ Ντέσερς και του Λιβάι Γκαρσία σε SUPER Ενισχυμένη Απόδοση*.

Από τα πέντε γκολ στο Αλμάτι στο ραντεβού της Δανίας

Στη μοναδική φετινή έξοδό του στη league phase, το Τριφύλλι έβαλε πέντε γκολ στην Καϊράτ (5-1). Στην Αθήνα κέρδισε την Μπόρατς και την ΤΣΣΚΑ Σόφιας με το ίδιο σκορ, 2-1. Εκείνη η νίκη επί των Βουλγάρων έφερε και ρεκόρ συλλόγου, καθώς οι Πράσινοι συμπλήρωσαν εννέα σερί ευρωπαϊκά παιχνίδια αήττητοι. Η Νόρντζελαντ, από την πλευρά της, ψάχνει την πρώτη νίκη της μετά τις ισοπαλίες με Χαρτς και ΤΣΣΚΑ και την ήττα από τη Μονακό.

Ντέσερς και Γκαρσία σημαδεύουν την εστία

Στο ματς με την ΤΣΣΚΑ ο Γκαρσία ανάγκασε τον Λαπούχοφ σε επέμβαση στο 27ο λεπτό, ενώ στο 76ο έδωσε τη θέση του στον Ντέσερς. Απόψε, η SUPER Ενισχυμένη Απόδοση* θέλει και τους δύο να απειλήσουν. Για να κάνει ο καθένας τουλάχιστον ένα σουτ στην εστία και να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, η απόδοση ανεβαίνει από 3.40 σε 4.25*.

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