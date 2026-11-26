Από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ στα γήπεδα του Κατάρ και από τα σχολικά θρανία στη σκηνή ενός Μουντιάλ. Ο 17χρονος Κωνσταντίνος Σούβλατζης γράφει τη δική του ιστορία με τη Γαλανόλευκη, έχοντας διανύσει μία άκρως ασπρόμαυρη διαδρομή, που ξεκίνησε πριν από έντεκα χρόνια στη Θεσσαλονίκη.

Η Εθνική Παίδων, έλαμψε, λάμπει και θα συνεχίσει να λάμπει στα γήπεδα της Ντόχα του Κατάρ, στην παρθενική της παρουσία σε τελική φάση Μουντιάλ Κ17. 3/3 νίκες με πανηγυρικό τρόπο στον όμιλο και φύγαμε για νοκ άουτ, για τα παιδιά του Βασίλη Παπαδάκη που συνεχίζουν να τρελαίνουν κόσμο. Έναν κόσμο που τους μαθαίνει τώρα δειλά δειλά, καθώς η γενιά αυτή (2009), αφότου γυρίσει από το Κατάρ θα επιστρέψει στην καθημερινότητά της. Να πηγαίνει σχολείο.

Ναι καλά ακούσατε. Τα παιδιά αυτά που μας κάνουν υπερήφανους τις τελευταίες μέρες πηγαίνουν τρίτη λυκείου και ταυτόχρονα είπαν να πεταχτούν μέχρι τη Ντόχα να πρωταγωνιστήσουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Είναι ο Κωνσταντίνος Καραγγέλης, ένα παιδί που βρίσκεται με την οικογένειά του στη Στουτγκάρδη της Γερμανίας και παραμένει «άγνωστος» στο ελληνικό κοινό. Γκολ και δύο ασίστ για τον 17χρονο φουλ μπακ απέναντι στο Κατάρ, σερβίροντας σε έναν ακόμα πρωταγωνιστή.

Τον Κωνσταντίνο Σούβλατζη...

Και κάπου εδώ, ξεκινάει μία άκρως ασπρόμαυρη ιστορία. Μία ιστορία γεμάτη ΠΑΟΚ, γεμάτη εμπειρίες, που ξεκίνησε σε μία γειτονιά της Σταυρούπολης, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Παιδί νηπιαγωγείου ο Κωνσταντίνος και όπως τα περισσότερα παιδιά είπαν να ξεκινήσουν παίζοντας ποδόσφαιρο. Ακαδημία Παύλος Μελάς.

Μόνο που έμελλε να μην μείνει για πολύ καιρό εκεί. Μόλις στα 6 του χρόνια, ο Δικέφαλος τον έντυσε στα ασπρόμαυρα και τα υπόλοιπα... ιστορία. Από το 2015 βρίσκεται στο PAOK Academy, βήμα βήμα από την Κ7 και την Κ8 μέχρι την Κ15 τη σεζόν 2023-24.

Με την υπόλοιπη... παρέα του 2009, ο ΠΑΟΚ είχε φτάσει με άνεση στο Final 4 της Λαμίας. Νίκες απέναντι σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, πρωταθλητής ο Δικέφαλος.

Η σεζόν 2024-25 κάπως διαφορετική. Πρώτη στην Κ17, όντας από τους... Βενιαμίν, καθώς η φουρνιά που σήκωσε εν τέλει το πρωτάθλημα μέσα στην Τούμπα ήταν αυτή του 2008. Παρ' όλα αυτά μέτρησε 12 γκολ σε επίπεδο Κ17 όντας μόλις 15 ετών.

16 Μαρτίου 2025.

Το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο. Ο ΠΑΟΚ «δένει» τον μόλις 15,5 ετών Κωνσταντίνο Σούβλατζη στην Τούμπα, σε μία κίνηση που έμελλε να είναι από αυτές που χαρακτηρίζονται «κλειδιά».

Αρχικά, ο διεθνής φορ είχε υπογράψει έως τις 30 Ιουνίου του 2027, όμως στις 30 Αυγούστου του 2025, μία μέρα πριν κλείσει τα 16 του χρόνια, υπήρξε αναπροσαρμογή και επέκταση μέχρι τον Ιούνιο του 2028.

Η χρονιά της καθιέρωσης ήταν η περσινή. Όντας ο πρωταγωνιστής της Κ17 υπό τις οδηγίες των Ορφανού-Κρινίτσα, πέτυχε 18 τέρματα, καταγράφοντας ένα χατ τρικ (κόντρα στην Κηφισιά) και τέσσερις «ντοπιέτες».

Στα 21 από τα 26 παιχνίδια αγωνίστηκε ως βασικός, ενώ σε ένα πέρασε ως αλλαγή, στην πρώτη του «μεγάλη» σεζόν πριν βρεθεί στο επόμενο επίπεδο. Την Κ19, το Youth League και έπειτα στο Μουντιάλ.

Τα πρώτα γκολ εντός συνόρων στη Super League K19 ήρθαν στη Σουρωτή απέναντι σε Άρη-Καλαμάτα, ενώ «συστήθηκε» και ευρωπαϊκά κόντρα στη Ζρίνσκι Μόσταρ στη Βοσνία, με ένα γκολ και δύο ασίστ.

Ώρα Εθνικής, ώρα Μουντιάλ

Στα τέλη του Σεπτέμβρη, η Εθνική Παίδων βρέθηκε στην Τσεχία, πραγματοποιώντας τα τελευταία φιλικά της ενόψει του Μουντιάλ του Κατάρ. Μία νίκη και δύο ήττες ο γαλανόλευκος απολογισμός, με τον Κωνσταντίνο Σούβλατζη να πετυχαίνει τα τέσσερα από τα έξι συνολικά γκολ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Ήταν αυτό που λέμε «κάτι από το μέλλον».

Και τώρα Μουντιάλ με μόνο όριο τον... ουρανό. Πρεμιέρα απέναντι στην Αίγυπτο. Ο 17χρονος φορ του ΠΑΟΚ δεν βρέθηκε στις αρχικές επιλογές, όμως εξελίχθηκε σε MVP του ματς. Πέρασε ως αλλαγή στο ημίχρονο και μέχρι το 62' είχε «καθαρίσει» την υπόθεση νίκη. Γκολ στο 54ο λεπτό, ασίστ οκτώ λεπτά αργότερα, 2-0 η Ελλάδα και θριαμβευτική νίκη.

Κόντρα στον Παναμά «άφησε» τους Σιώζιο-Παπασαραφιανού και πήρε ξανά τη σκυτάλη απέναντι στο Κατάρ. Δύο γκολ για τον επιθετικό της Εθνικής και των ασπρόμαυρων, όντας ξανά ο πρωταγωνιστής.

Και το ταξίδι συνεχίζεται. Γιατί ακόμα το βιβλίο των ποδοσφαιρικών εμπειριών είναι στις πρώτες σελίδες και έχει στο μέλλον ακόμη πολλά κεφάλαια...

