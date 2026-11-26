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Ο Αλιού Ντιαρά εξακολουθεί να τραβάει πάνω του το μεταγραφικό ενδιαφέρον στην EuroLeague, με κορυφαίες ομάδες να ενδιαφέρονται για την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Corriere Di Bologna, η «ελίτ» της Ευρώπης ενδιαφέρεται για την περίπτωση του σέντερ της Βίρτους. Ο Ντιαρά μετράει φέτος 12.1 πόντους, 7.2 ριμπάουντ και 1.9 μπλοκ ανά αγώνα, όντας στους κορυφαίους της EuroLeague σε ριμπάουντ και μπλοκ.

Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, με την Ρεάλ Μαδρίτης, την Φενέρμπαχτσε και την Βαλένθια να έχουν ήδη ρίξει τα δίχτυα τους για την επόμενη σεζόν, προκειμένου να ενισχυθούν στην θέση 5.

Στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά και στον Παναθηναϊκό, με την διαφορά ότι οι «πράσινοι» ενδιαφέρονται να εντάξουν τον Ντιαρά στο δυναμικό τους ήδη από την φετινή σεζόν!

Σε κάθε περίπτωση η μάχη για την υπογραφή του Ντιαρά αναμένεται συναρπαστική, με την Μπολόνια να έχει ξεκαθαρίσει ότι, φέτος τουλάχιστον, θα αποχωριστεί δύσκολα τον παίκτη της.