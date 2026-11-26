Η Μπενφίκα, η Μπόρνμουθ και η Φερεντσβάρος καλούνται να διατηρήσουν τα υψηλά στάνταρ τους, εξακολουθώντας την απόλυτη διαδρομή τους και στην 5η αγωνιστική της League phase του Europa League, ενώ η Σέλτικ και η Μίλαν είναι τα μεγάλα ονόματα που έχουν λόγους να αποδείξουν την αξία τους, στο δρόμο που θα καταλήξει στις 26 Μαίου 2027 στη Φρανκφούρτη.

Η Μίλαν του Ρούμπεν Αμορίμ καλείται να το κάνει απέναντι στον αήττητο με Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (19:45), με τους «Ροσονέρι» να έχουν ηττηθεί σε τρία από τα τέσσερα παιχνίδια της League phase μέχρι στιγμής. Οι Ιταλοί δεν έχουν κερδίσει ποτέ στον Πειραιά· στις προηγούμενες επισκέψεις τους, με μία ισοπαλία (2-2) το 1959 και μία ήττα (3-1) το 2018.

Γιουβέντους και Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ οι αλλες αήττητες, παιρνόντας στα δεύτερα μισά της διαμορής στη League phase.

Ο ΟΦΗ έχει συγκεντρώσει έξι βαθμούς σε σύνολο 12 διαθέσιμων, στην παρθενική του συμμετοχή στη League phase. Ο ΟΦΗ επικράτησε με 2-0 της Χάποελ Μπερ Σεβά για την 4η αγωνιστική, με τον Χρήστο Κόντη να δηλώνει: «Το αποτέλεσμα έχει σημασία, αλλά ο τρόπος με τον οποίο το πετυχαίνουμε έχει ακόμα μεγαλύτερη το ποδόσφαιρο που παίξαμε, το θάρρος που δείξαμε και η νοοτροπία που βγάλαμε στον αγωνιστικό χώρο». Επόμενος αντίπαλος για την ομάδα της Κρήτης είναι η Άντερλεχτ, η οποία θα επισκεφθεί το νησί.

Παρά το γεγονός ότι κληρώθηκε με αντιπάλους όπως η Μίλαν και η Ρεάλ Σοσιεδάδ, η Μπόρνμουθ διατηρεί το απόλυτο (4 νίκες σε 4 αγώνες). Ωστόσο, η ομάδα του Μάρκο Ρόζε αναμένεται να αντιμετωπίσει δύσκολη αποστολή απέναντι στη Θέλτα, καθώς η ομάδα από τη Γαλικία έχει άμεση ανάγκη για βαθμούς.

Η Σέλτικ παραμένει στις θέσεις που δεν δίνουν πρόκριση, αλλά η νίκη με 3-2 επί της Μπεσίκτας στην προηγούμενη αγωνιστική έχει ανεβάσει το ηθικό. «Απομένουν τέσσερα παιχνίδια και χρειαζόμαστε κι άλλες νίκες», δήλωσε ο επιθετικός Μπέντζαμιν Νίγκρεν, καθώς η ομάδα του προετοιμάζεται για την αναμέτρηση με την πορτογαλική-έκπληξη- Τορέενσε.

Όπως η Μπενφίκα και η Μπόρνμουθ, έτσι και η Φερεντσβάρος έχει συγκεντρώσει 12 βαθμούς ενόψει της 5ης αγωνιστικής και στοχεύει να φτάσει τους 15, υποδεχόμενη τη σλοβενική Τσέλιε, η οποία ταξιδεύει 350 χιλιόμετρα μέχρι τη Βουδαπέστη. Η ουγγρική ομάδα παραμένει αήττητη στα τελευταία 12 ευρωπαϊκά εντός έδρας παιχνίδια της (9 νίκες, 3 ισοπαλίες).

Η Σάντερλαντ, η οποία θα φιλοξενήσει την Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ, έχει καταγράψει 39 τελικές προσπάθειες εκτός εστίας στη League phase της φετινής διοργάνωσης, οκτώ περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής στη League Phase του Europa League:

Πέμπτη 26/11

Ολυμπιακός (Ελλάδα) - Μίλαν (Ιταλία) 19:45

Μαρσέιγ (Γαλλία) - Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) 19:45

Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) - Μπενφίκα (Πορτογαλία) 19:45

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) - Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 19:45

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) - Λεβερκούζεν (Γερμανία) 19:45

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) - Αραράτ-Αρμενία (Αρμενία) 19:45

Θέλτα (Ισπανία) - Μπόρνμουθ (Αγγλία) 19:45

Μπεσίκτας (Τουρκία) - Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ) 19:45

Γιουβέντους (Ιταλία) - Ομόνοια (Κύπρος) 22:00

Λιόν (Γαλλία) - Λίλεστρομ (Νορβηγία) 22:00

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) - Τσέλιε (Σλοβενία) 22:00

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) - Άλκμααρ (Ολλανδία) 22:00

Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) - Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία) 22:00

Σάντερλαντ (Αγγλία) - Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (Πολωνία)22:00

Χόφενχαϊμ (Γερμανία) - Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 22:00

Τορένσε (Πορτογαλία) - Σέλτικ (Σκωτία) 22:00

Ναϊμέγκεν (Ολλανδία) - Ρεν (Γαλλία) 22:00

ΟΦΗ (Ελλάδα) - Άντερλεχτ (Βέλγιο) 22:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ομάδα Αγώνες Ν Ι Η ΓΚΟΛ Βαθμοί

1. Μπενφίκα 4 4 0 0 13-3 12

2. Μπόρνμουθ 4 4 0 0 11-2 12

3. Φερεντσβάρος 4 4 0 0 11-3 12

4. Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 4 3 1 0 10-2 10

5. Γιουβέντους 4 3 1 0 11-4 10

6. Ολυμπιακός 4 3 1 0 4-1 10

7. Μπάγερ Λεβερκούζεν 4 3 0 1 8-1 9

8. Μπεσίκτας 4 2 1 1 11-8 7

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9. Ντιναμό Ζάγκρεμπ 4 2 1 1 5-4 7

10. Λέφσκι Σόφιας 4 2 1 1 4-3 7

11. Σάντερλαντ 4 2 1 1 4-4 7

12. Ναϊμέγκεν 4 2 1 1 8-9 7

13. Λυών 4 2 1 1 6-7 7

14. Αλκμάαρ 4 2 0 2 7-4 6

15. Άντερλεχτ 4 2 0 2 6-3 6

16. ΟΦΗ 4 2 0 2 5-4 6

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17. Ρεν 4 1 3 0 4-3 6

18. Ομόνοια 4 2 0 2 6-7 6

19. Τορεένσε 4 2 0 2 7-9 6

20. Ρεάλ Σοσιεδάδ 4 1 2 1 9-4 5

21. Κρίσταλ Πάλας 4 1 2 1 9-6 5

22. Σπάρτα Πράγας 4 1 1 2 6-6 4

23. Χόφενχαϊμ 4 1 1 2 6-6 4

24. Στούρμ Γκρατς 4 1 1 2 3-6 4

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25. Τσέλιε 4 1 1 2 5-9 4

26. Σάλτσμπουργκ 4 1 1 2 3-8 4

27. Θέλτα 4 1 0 3 4-6 3

28. Μίλαν 4 1 0 3 4-7 3

29. Γιαγκιελόνια 4 1 0 3 4-7 3

30. Βικτόρια Πλζεν 4 1 0 3 3-7 3

31. Μαρσέιγ 4 1 0 3 2-6 3

32. Σέλτικ 4 1 0 3 6-11 3

33. Χάποελ Μπερ Σέβα 4 0 1 3 1-8 1

34. Λίλεστρομ 4 0 1 3 2-10 1

35. Λεχ Πόζναν 4 0 1 3 2-12 1

36. Αραράτ-Αρμενίας 4 0 0 4 4-14 0