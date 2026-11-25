Ο Χρήστος Κυρογλάνης γράφει για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς που πράγματι έχει... μεγαλώσει ηλικιακά σε σχέση με την πρώτη του θητεία κι αυτό βγαίνει προς τα έξω στις σχέση του με τους παίκτες και τα σημεία «κλειδιά» μέσα από τα οποία επιχειρεί να πετύχει το πολυπόθητο, τη χημεία.

Η Ελλάδα είναι μια χώρα που μπορείς να διαβάσεις και να ακούσεις τα πάντα. Την εβδομάδα που διανύουμε μονάχα, ακούσαμε πως ο Παπαπέτρου δεν απέβαλλε τον Ταμπόρδα επειδή η γυναίκα του εργάζεται σε συγκεκριμένο τηλεοπτικό σταθμό και πως οι διαιτητές κοιτάζουν τις... φανέλες των ομάδων και έτσι μεροληπτούν κατά του Ολυμπιακού (...)

Βέβαια, ο Παπαπέτρου δεν απέβαλλε και τον Νους όντας παντρεμένος και σε εκείνη τη φάση με την ίδια σύζυγο και ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Νόρτζελαντ (τουλάχιστον) χωρίς τον αρχηγό του ο οποίος τραυματίστηκε από το σκληρό μαρκάρισμα του Αργεντίνου, όμως αυτά είναι «λεπτομέρειες».

Σε ότι αφορά το μπάσκετ, έχει «φορεθεί» πολύ, μεταξύ άλλων, πως ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς... γέρασε. Πως έχει κουραστεί. Και πως ήρθε για τα λεφτά. Δίκιο θα έχουν και σε αυτό. Η χθεσινή του αντίδραση άλλωστε αμέσως μετά το «μανταρίνι»-μαχαιριά του Χέιζ Ντέιβις στη Βαλένθια σε νεκρό χρόνο, δείχνει ακριβώς όλα αυτά μαζί. Έχει έρθει για τα λεφτά, έχει γεράσει και δεν έχει πια κίνητρο.

Στα σοβαρά τώρα. Ένα μεγάλο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουν όλοι αυτοί, είναι τούτο. Πως ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς πράγματι έχει μεγαλώσει ηλικιακά. Έχοντας πλέον συμπληρώσει μερικούς μήνες από την μεγάλη του επιστροφή στον πάγκο του Παναθηναϊκού, είναι αντιληπτά πια ορισμένα διαφορετικά στοιχεία στην παρουσία του σε σχέση με όσα θυμόμαστε από την λαμπρή πρώτη του θητεία.

Ο Ζοτς, απέχοντας σε όρια πατρικής ηλικίας πια από τους παίκτες του, μοιάζει να έχει γίνει ακριβώς αυτό. Περισσότερο «πατέρας» τους. Τα περίφημα μελιτζανί ξεσπάσματα δεν λείπουν, χαρακτηριστικό το τάιμ άουτ χθες στη Βαλένθια καθώς και εκείνη η έκρηξη του σε τρυφερό «ενσταντανέ» με τον Ματζούκα στις αρχές, όμως είναι πολύ περισσότερες εκείνες οι στιγμές που τον έχουμε δει αρκετά πιο στοργικό απέναντι στους παίκτες, από ότι παλαιότερα.

Τα γεμάτο χαμόγελο άγγιγμα στο πρόσωπο του Ρόγκα, η χθεσινή αγκαλιά στον Χέιζ Ντέιβις που θύμισε... Διαμαντίδη, οι συνεχείς αναφορές στις δηλώσεις του στο πόσο πιστεύει τον κάθε ένα ξεχωριστά, δείχνουν έναν Ομπράντοβιτς πιο «πατρικό». Ο τρόπος που εκθείασε μετά το Κάουνας, παίκτες όπως ο Μήτογλου, ο Καλαϊτζάκης και ο Ρόγκα για την πρωτοβουλία τους να προπονηθούν ατομικά αμέσως μετά από επίπονο ταξίδι πράττοντάς το για παιδιά που ως τώρα δεν αποτελούν εκείνο που λέμε πρώτα «βιολιά» του ακριβού πράσινου ρόστερ, δείχνουν μια προσπάθεια να αισθανθούν όλοι άνετα στα αποδυτήρια καθώς και σημαντικοί.

Εκ διαμέτρου αντίθετη φιλοσοφία με εκείνη που είχε ο Εργκίν Αταμάν και έχει κι αυτό τη σημασία του.

Ο Ρόγκα μετά το... extra motivation που έδωσε στον προπονητή του, κινήθηκε σε MVP mode χθες στην Roig Arina, με 10 ποντάκια, δύο ασίστ, τρία ριμπάουντ (ένα εξ αυτών χρυσάφι), δύο τρίποντα (το ένα επίχρυσο), δύο κλεψίματα και 15 στο σύστημα αξιολόγησης. Και όλα αυτά σε μόλις 17 λεπτά συμμετοχής.

Η φιλοσοφία του «Ζοτς» καθώς και οι μέχρι τώρα κινήσεις του, δείχνουν να κινούνται όλες τους στα πλαίσια της εκμάθησης προκειμένου να φτάσουμε μέσα από αυτήν στο πολυπόθητο: Τη χημεία. Ακόμα και τα ματς που επιλέγει ως τώρα να προφυλαχθεί ο Κώστας Σλούκας για τον οποίο η «ειδική» διαχείριση έχει κριθεί απαραίτητη φέτος, μοιάζουν στα μάτια μου σαν ένα επιπλέον «push» στον Φραντσίσκο.

Ο Παναθηναϊκός έχασε 2-3 ματς, όπως φερ' ειπείν το εντός με την Μπαρτσελόνα εξαιτίας λαθών του Γάλλου πλέι μέικερ, ο Ομπράντοβιτς όμως επιμένει να κλείνει τα παιχνίδια μαζί του. Ελλείψει χρόνου για προπονήσεις, φαντάζει σαν τους λέει πως θα... ξαναχάσουμε, μέχρι να γίνει σωστά.

Θαρρώ πως μετά το σπουδαίο διπλό στο Κάουνας, το οποίο κέρδισε εν πολλοίς η «παλιά φρουρά», ο Ζοτς ίσως και να μην αισθάνθηκε όσο ικανοποιημένος έμοιαζε να είναι μετά με την χθεσινή επικράτηση στην Roig Arina.

Ο Φραντσίσκο ως τώρα εμφανίζεται κάτι παραπάνω από επιρρεπής στο λάθος. Χθες, στις δύο τελευταίες κατοχές έμοιαζε να «φλερτάρει» με την... Μπαρτσελόνα όταν του είχε μείνει η μπάλα στα χέρια πριν το φινάλε. Και στις δύο περιπτώσεις ενώ οι περισσότεροι φοβήθηκαν πως θα πάθει... Φραντσίσκο, λειτούργησε ο «διακόπτης» και αναζήτησε έστω και την ύστατη στιγμή τον αμαρκάριστο συμπαίκτη του. Στην τελευταία φάση, βοήθησε και η «παγίδα» που του έστησε η Βαλένθια στα λίγα δευτερόλεπτα που απέμεναν, κάτι που σίγουρα δεν θα επιλεγόταν από τον αντίπαλο αν στον Παναθηναϊκό αγωνιζόταν ακόμα ο Τι τζέι Σορτς, μιας και ο Γάλλος αποτελεί σοβαρή απειλή από μακριά για οποιαδήποτε άμυνα.

Αν στο mindset του Σίσκο, ο Ομπράντοβιτς καταφέρει να αντικαταστήσει τη λέξη «βιαστική» σκέψη με την «γρήγορη» σκέψη, ο Παναθηναϊκός δεν θα παίζεται, μελλοντικά, από κανέναν.

* Μεγάλο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό του Τζέικομπ Νίστρουπ την Πέμπτη απέναντι στην Νόρτζελαντ όπως και κάθε ευρωπαϊκό, τεράστιας σημασίας είναι εκείνο της Κυριακής στο Περιστέρι.