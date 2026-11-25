Τη νίκη επί της Βίκινγκ στη Μαδρίτη πανηγύρισε η Ατλέτικο, με τους Ισπανούς να «κλειδώνουν» το ματς από το πρώτο ημίχρονο.

Επιστροφή στις νίκες για την Ατλέτικο, με την ομάδα της Μαδρίτης να επικρατεί άνετα της Βίκινγκ με σκορ 2-0 στο Wanda Metropolitano, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Οι Μαδριλένοι ήθελαν πάση-θυσία τη νίκη, ώστε να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, καθώς μέχρι στιγμής είχαν δύο ήττες, μία ισοπαλία και μόλις μία νίκη. Έτσι, πλέον οι «ροχιμπλάνκος» ανέβηκαν στους 7 βαθμούς και εδραιώθηκαν στην 24άδα, κάνοντας έτσι βήμα πρόκρισης.

Από την άλλη πλευρά, οι μαχητικοί Νορβηγοί έμειναν εκτός 24άδας, έχοντας τέσσερις βαθμούς, ωστόσο έχουν ακόμη αρκετές πιθανότητες για πρόκριση.

Όσον αφορά το ματς, ο Αλεξάντερ Σόρλοθ ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο 19ο λεπτό, για να έρθει ο Χούλιαν Άλβαρες και να σκοράρει στο 24' για το 2-0 της Ατλέτικο, με την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε να «καθαρίζει» ουσιαστικά το ματς από πολύ νωρίς.