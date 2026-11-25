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Ο Εβάν Φουρνιέ σημείωσε ένα εμφατικό νταμπλ-νταμπλ (23π., 11ασ.), κάνοντας μάλιστα προσωπικό ρεκόρ στις ασίστ του στη Euroleague στη νίκη επί της Χάποελ Τελ Αβίβ (104-79).

Στις δηλώσεις του στη Euroleague Tv ο Γάλλος άσος του Ολυμπιακού ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Νιώθουμε όμορφα για τη νίκη, κάναμε μια πλήρη εμφάνιση. Τώρα έχουμε ένα διάλειμμα και μπορούμε να ξεκουραστούμε.

Βελτιωνόμαστε μέρα με τη μέρα. Είμαστε επαγγελματίες, καλοί χαρακτήρες και το προπονητικό επιτελείο μας πιέζει να κάνουμε σωστά τα πράγματα. Ανεβήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, είχαμε καλή άμυνα και αυτό συνδέθηκε με την επίθεσή μας».

Στη συνέχεια μιλώντας στη Nova, σημείωσε:

«Κυκλοφορήσαμε καλά την μπάλα, σκληρά στην άμυνα. Παίξαμε το μπάσκετ του Ολυμπιακού. Έχουμε καλή ομάδα, σπουδαίους χαρακτήρες που παίζουν ο ένας για τον άλλον. Ο ουρανός είναι το ταβάνι μας.

Προσπαθώ να βοηθάω και να διαβάζω το παιχνίδι. Είναι πολύ όμορφο να ακούς το όνομά σου από όλο το γήπεδο».