Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Με κωμικό αυτογκόλ η Λιλ κάνει την ανατροπή απέναντι στην Μπάγερν! (vid) 25-11-2026 23:50 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Lille OSC Bayern Munich 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google. Ο Πάβλοβιτς βάζει το πόδι του με… ερασιτεχνικό τρόπο και η Λιλ γυρίζει το ματς με τους Βαυαρούς και προηγείται με 2-1! Έχει πάρει στο… κατόπι τον Σαμαρά: Μαζεύει επιτυχώς τις απώλειες με εντολή Μητσοτάκη instanews.gr Εδώ σε θέλουμε: Βρες τους παίκτες και κέρδισε tablet, τηλεόραση και άλλα 28 super δώρα! menshouse.gr 65 μέτρα κάτω από τη θάλασσα: Το ελληνικό κατασκευαστικό θαύμα των 630 εκατ. ευρώ που κανείς δεν πίστευε ότι θα γίνει menshouse.gr «Κλείδωσε» η μεταγραφή παρά την γκρίνια: Με απόφαση Ανδρουλάκη έρχεται στο ΠΑΣΟΚ για την πρωτιά στον νομό της instanews.gr «Η Μίνα Καραμήτρου είναι αγενέστατη και ασεβής»: Ευθεία επίθεση στη δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ dailymedia.com.gr Δέσποινα Τσούτσα: Η νέα Αλίκη Βουγιουκλάκη του ALPHA dailymedia.com.gr Κουίζ ιστορίας και γεωγραφίας: Αν κάνεις 10/10, δικαιούσαι να λες ότι είσαι εγκυκλοπαίδεια menshouse.gr Κάτι ήξερε ο Ζοτς που τον περίμενε τόσο καιρό... menshouse.gr Με κωμικό αυτογκόλ η Λιλ κάνει την ανατροπή απέναντι στην Μπάγερν! (vid) SHARE