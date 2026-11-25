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Ο Πάβλοβιτς βάζει το πόδι του με… ερασιτεχνικό τρόπο και η Λιλ γυρίζει το ματς με τους Βαυαρούς και προηγείται με 2-1!