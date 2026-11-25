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Τριπλό ρεκόρ καριέρας στη Euroleague με «καρδιά νικητή», όπως είπε ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού στη νίκη με 104-79 επί της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Καναδός γκαρντ ολοκλήρωσε το ματς με 27 πόντους (πρώτο ρεκόρ) με 5/7 δίποντα, 5/6 τρίποντα (δεύτερο ρεκόρ) και 2/2 ελεύθερες βολές 37:49, στα οποία μέτρα και 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη. Και οι 31 βαθμοί στην αξιολόγηση ήταν το τρίτο του ρεκόρ.

Μιλώντας στη Euroleague Tv, είπε:

«Ήμουν σε καλό ρυθμό, ένιωθα καλά και με έψαχναν οι συμπαίκτες μου.

Προσπαθούμε να φέρνουμε νίκες, κάνουμε ό,τι χρειάζεται να κερδίζουμε, είμαι νικητής στην καρδιά και παλεύουμε για το καλύτερο

Για τον κόσμο: «Τους ευχαριστούμε, μας ηλεκτρίζουν με τη φωνή τους, μας δίνουν ενέργεια όταν τους χρειαζόμαστε και εμείς την εισπράττουμε».