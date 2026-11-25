Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Γυρίζει το ματς η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με δύο γκολ του Μπρούνο Φερνάντες! (vids) 25-11-2026 23:32 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Sporting CP Manchester United F.C. 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google. Ο πρώην παίκτης των λιονταριών με ένα εύστοχο πέναλτι και ένα τυχερό γκολ κάνει την ανατροπή και βάζει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπροστά στο σκορ με 1-2. «Η Μίνα Καραμήτρου είναι αγενέστατη και ασεβής»: Ευθεία επίθεση στη δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ dailymedia.com.gr Έχει πάρει στο… κατόπι τον Σαμαρά: Μαζεύει επιτυχώς τις απώλειες με εντολή Μητσοτάκη instanews.gr Εδώ σε θέλουμε: Βρες τους παίκτες και κέρδισε tablet, τηλεόραση και άλλα 28 super δώρα! menshouse.gr Κουίζ ιστορίας και γεωγραφίας: Αν κάνεις 10/10, δικαιούσαι να λες ότι είσαι εγκυκλοπαίδεια menshouse.gr Κάτι ήξερε ο Ζοτς που τον περίμενε τόσο καιρό... menshouse.gr «Κλείδωσε» η μεταγραφή παρά την γκρίνια: Με απόφαση Ανδρουλάκη έρχεται στο ΠΑΣΟΚ για την πρωτιά στον νομό της instanews.gr Δέσποινα Τσούτσα: Η νέα Αλίκη Βουγιουκλάκη του ALPHA dailymedia.com.gr 65 μέτρα κάτω από τη θάλασσα: Το ελληνικό κατασκευαστικό θαύμα των 630 εκατ. ευρώ που κανείς δεν πίστευε ότι θα γίνει menshouse.gr Γυρίζει το ματς η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με δύο γκολ του Μπρούνο Φερνάντες! (vids) SHARE