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Ο πρώην παίκτης των λιονταριών με ένα εύστοχο πέναλτι και ένα τυχερό γκολ κάνει την ανατροπή και βάζει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπροστά στο σκορ με 1-2.