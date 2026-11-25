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Τραγικό λάθος του Γιάν Ζόμερ, οι κόκκινοι ανοίγουν το σκορ στην έδρα της Μπριζ με τέρμα του Αλεξάντερ Ίσακ.