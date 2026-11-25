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Σε κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» θα υποδεχθεί ο Ολυμπιακός τη Μίλαν (26/11, 19:45), καθώς εξαντλήθηκαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια της αναμέτρησης.

Με τη δυναμική παρουσία των φιλάθλων του στο πλευρό του θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός τη Μίλαν, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase.

Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανακοίνωσε μέσω των επίσημων λογαριασμών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την εξάντληση των εισιτηρίων, με τους φίλους των Πειραιωτών να δίνουν για ακόμη μία φορά δυναμικό «παρών» σε μια σημαντική ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Η παρουσία της επτά φορές πρωταθλήτριας Ευρώπης στο Φάληρο αποτελεί πόλο έλξης για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι αναμένεται να δημιουργήσουν θερμή ατμόσφαιρα στις εξέδρες του γηπέδου.

Οι Πειραιώτες θα έχουν έτσι τη συμπαράσταση του κόσμου τους στην προσπάθεια να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι σε έναν από τους ιστορικότερους συλλόγους του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης.