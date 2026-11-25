Η νίκη του Παναθηναϊκού επί της Κορόνα Μπρασόφ με 3-0, με άνεση και με καλή εμφάνιση κάθε άλλο παρά αυτονόητη ήταν. Ωστόσο ο Κιαπίνι είδε την ομάδα του να λειτουργεί με απόλυτη συγκέντρωση και πειθαρχία κάτι που δείχνει πως δεν είναι μόνο η ποιότητα της ομάδας που κάνει τη διαφορά αλλά και όλη η σωστή προετοιμασία, κάτι που μοιάζει ο ιδανικότερος οιωνός ενόψει μιας απαιτητικής περιόδου.

Παναθηναϊκός και Κορόνα Μπρασόφ είχαν κοντραριστεί πριν από περίπου ενάμιση μήνα στα πλαίσια των Νομικείων στη Σαντορίνη. Ένα τουρνουά προετοιμασίας δεν μπορεί να πει πολλά βέβαια, ακόμα και αν οι ομάδες ήταν σχεδόν σε αγωνιστικό ρυθμό εκείνη την περίοδο, ωστόσο δεν ήταν ένα… ταξίδι στο άγνωστο ούτε για τη μία πλευρά ούτε για την άλλη. Μπορεί το ότι έχει αλλάξει το σύστημα της CEV και είτε η νίκη ήταν με 3-2 είτε με 3-0 οι πράσινες θα χρειαζόταν νίκη και στη Ρουμανία για να προκριθούν αλλά η εικόνα που παρουσίασε ο Παναθηναϊκός ήταν ίσως η καλύτερή του ως τώρα για φέτος.

Ο Κορόνα Μπρασόφ δεν είναι κακή ομάδα, κάθε άλλο. Ο Παναθηναϊκός την περιόρισε και έκανε το παιχνίδι να μετατραπεί σε περίπατο της Τετάρτης και το έκανε όπως ξέρει, δηλαδή με πολύ καλό μπλοκ, πίεση από το σερβίς και υπομονή σε κάθε ράλι. Οι πράσινες πήραν ζωή μέσα από μεγάλες άμυνες, εκεί που έδειχναν ότι δεν έχουν διάθεση να παρατήσουν καμία φάση και αυτό ενδεχομένως να ήταν το πιο πολύτιμο στοιχείο τους στον αγωνιστικό χώρο. Άλλωστε η άμυνα είναι αυτή που σε κάθε άθλημα χαρίζει τα τρόπαια.

Το άλλο στοιχείο που έκανε τον Παναθηναϊκό να ανεβεί ένα σκαλοπάτι ήταν η παρουσία της Κωνσταντινίδου. Η πασαδόρος του τριφυλλιού έκανε επίσης το καλύτερο της φετινό παιχνίδι και αμέσως αναδείχθηκαν και όλες οι υπόλοιπες. Δεν είναι τυχαίο ούτε το 56% της Ορβόσοβα στην επίθεση αλλά ούτε και το πόσο αποτελεσματικές ήταν οι κεντρικές του Παναθηναϊκού καθώς όλες έγιναν πιο ουσιαστικές και αποτελεσματικές χάρη στην πασαδόρο τους.

Υπήρχαν στιγμές που η Κορόνα έδινε την ψευδαίσθηση ότι βρίσκεται μονίμως σε θέση άμυνας και αυτό έχει να κάνει με το ότι δεν είχε τη δυνατότητα να επιτεθεί σωστά χαρίζοντας κόντρα μπάλες στις πράσινες. Και ήταν ελάχιστα τα μεγάλα ράλι που κατέληξαν στις φιλοξενούμενες που μέσα από αυτή την πίεση είχαν φθορά και καθόλου καθαρό μυαλό. Άλλωστε σχεδόν σε κανένα σημείο της αναμέτρησης δε βρήκαν σιγουριά από τις δύο πασαδόρους τους που άλλαζαν ξανά και ξανά.

Ο Παναθηναϊκός έχει μπει σε μια περίοδο γεμάτη πίεση καθώς έχει τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια με την Κορόνα και ανάμεσα τα δύο ντέρμπι, με Πανιώνιο και Ολυμπιακό. Σε αυτό το χρονικό σημείο δεν παίζει ρόλο μόνο το ποιος είναι καλύτερος αλλά και το ποιος είναι πιο σωστά προετοιμασμένος αλλά και ποιος κάνει την καλύτερη διαχείριση. Ο Κιαπίνι πέρασε την πρώτη «πίστα» αυτής της διαδρομής με επιτυχία αλλά έχει ακόμα δρόμο. Το σίγουρο είναι πως, όπως έχει αποδείξει, ξέρει καλά πως να διαχειρίζεται την ομάδα του σε τέτοιες καταστάσεις ακόμα και αν μπροστά του έχει έναν πολύ ισχυρό Πανιώνιο πλέον.