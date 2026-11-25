Η Γαλλία επικράτησε με 3-0 της Ουρουγουάης και εξασφάλισε την πρωτιά στον όμιλό της, ενώ η Αργεντινή, παρά την ισοπαλία με τη Δανία (3-3), πήρε το εισιτήριο για τους «32» του Μουντιάλ Κ17, στην ολοκλήρωση των τεσσάρων πρώτων ομίλων

Με αρκετό ενδιαφέρον και μάχες για την πρόκριση μέχρι την τελευταία αγωνιστική ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη (25/11) οι τέσσερις πρώτοι όμιλοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17, με τη Γαλλία και την Αργεντινή να ξεπερνούν τις δυσκολίες που συνάντησαν και να εξασφαλίζουν την παρουσία τους στα νοκ άουτ.

Στον 3ο όμιλο, η Αργεντινή έμεινε στο 3-3 με τη Δανία, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις της με απολογισμό μία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα. Η ισοπαλία της Αυστραλίας με τη Μοζαμβίκη (2-2) έφερε την «αλμπισελέστε» στη δεύτερη θέση, καθώς υπερτερούσε στην ισοβαθμία με την αφρικανική ομάδα χάρη στη μεταξύ τους νίκη (2-1). Η Αυστραλία κατέλαβε την πρωτιά με πέντε βαθμούς.

Στον 4ο όμιλο, η Γαλλία έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα-έκπληξη από τη Σαουδική Αραβία, επικρατώντας με 3-0 της Ουρουγουάης. Η νίκη των Σαουδαράβων επί της Αϊτής (2-1) δημιούργησε τριπλή ισοβαθμία στους έξι βαθμούς, με τους Γάλλους να καταλαμβάνουν την πρώτη θέση και τη Σαουδική Αραβία τη δεύτερη.

Στον 1ο όμιλο, η Ελλάδα ολοκλήρωσε με το απόλυτο των νικών τις υποχρεώσεις της, επικρατώντας με 4-1 του Κατάρ, ενώ η Αίγυπτος εξασφάλισε τη δεύτερη θέση χάρη στη νίκη της επί του Παναμά με το ίδιο σκορ.

Στον 2ο όμιλο, η Νότια Κορέα έκανε επίσης το «3 στα 3», επικρατώντας με 3-2 του Ισημερινού, ενώ η Ουγκάντα με την εντυπωσιακή νίκη της επί της Νέας Καληδονίας (6-0) κατέλαβε τη δεύτερη θέση.

Η δράση συνεχίζεται την Πέμπτη (26/11), με την ολοκλήρωση των ομίλων 5-8, όπου ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Μαρόκο - Ισπανία, Ουζμπεκιστάν - Ιταλία και Τατζικιστάν - Σενεγάλη.

Αποτελέσματα και τελικές βαθμολογίες – Όμιλοι 1-4

1ος όμιλος

Ελλάδα – Κατάρ 4-1

Παναμάς – Αίγυπτος 1-4

Θέση Ομάδα Γκολ Βαθμοί 1 Ελλάδα ✓ 8-3 9 2 Αίγυπτος ✓ 7-3 6 3 Κατάρ 3-6 3 4 Παναμάς 2-8 0

2ος όμιλος

Ισημερινός – Νότια Κορέα 2-3

Ουγκάντα – Νέα Καληδονία 6-0

Θέση Ομάδα Γκολ Βαθμοί 1 Νότια Κορέα ✓ 12-2 9 2 Ουγκάντα ✓ 6-3 4 3 Ισημερινός 3-3 4 4 Νέα Καληδονία 0-13 0

3ος όμιλος

Δανία – Αργεντινή 3-3

Αυστραλία – Μοζαμβίκη 2-2

Θέση Ομάδα Γκολ Βαθμοί 1 Αυστραλία ✓ 4-2 5 2 Αργεντινή ✓ 5-6 4 3 Μοζαμβίκη 7-4 4 4 Δανία 3-7 2

4ος όμιλος

Ουρουγουάη – Γαλλία 0-3

Αϊτή – Σαουδική Αραβία 1-2

Θέση Ομάδα Γκολ Βαθμοί 1 Γαλλία ✓ 6-2 6 2 Σαουδική Αραβία ✓ 5-4 6 3 Ουρουγουάη 7-6 6 4 Αϊτή 3-9 0

Οι οκτώ ομάδες που κατέλαβαν τις δύο πρώτες θέσεις

1ος όμιλος: Ελλάδα, Αίγυπτος

2ος όμιλος: Νότια Κορέα, Ουγκάντα

3ος όμιλος: Αυστραλία, Αργεντινή

4ος όμιλος: Γαλλία, Σαουδική Αραβία

Πρόγραμμα Πέμπτης (26/11) – 3η αγωνιστική