Σε μια προσπάθεια αναζήτηση μιας διαφορετικής αγωνιστικής προσέγγισης, ο ΠΑΟΚ αλλάζει τα δεδομένα στη θέση του πασαδόρου, επιλέγοντας να λύσει τη συνεργασία του με τον Εβγένι Ρουκαβίσνικοφ και να ενισχυθεί με τον Βραζιλιάνο Εντουάρντο Καρίσιο.

Ο Ρώσος δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που υπήρχαν κατά την άφιξή του, με αποτέλεσμα η ομάδα να αναζητήσει εναλλακτική λύση. Η ανάγκη για καλύτερη οργάνωση, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην ανάπτυξη και βελτιωμένη σύνδεση με τους επιθετικούς έκανε επιτακτική την παρέμβαση.

Ο Καρίσιο έρχεται με παραστάσεις από αρκετές ομάδες του εξωτερικού, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Minas, Sesi-SP, Arkas Spor, Saint-Nazaire και Jihostroj České Budějovice. Επιπλέον, έχει βρεθεί στα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα της Βραζιλίας, συμμετέχοντας σε διεθνείς διοργανώσεις. Στον Δικέφαλο περιμένουν πλέον ο νέος πασαδόρος να προσαρμοστεί γρήγορα, προσφέροντας περισσότερες επιλογές και βοηθώντας την ομάδα να βελτιώσει τη συνολική της εικόνα και να αποκτήσει σταθερότητα στη συνέχεια της χρονιάς.