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Ο Κωνσταντίνος Καραγγέλης «χρειάστηκε» 25 λεπτά για να σερβίρει δύο γκολ, αλλά και να χριστεί σκόρερ, κερδίζοντας το βραβείο του MVP απέναντι στο Κατάρ.

Η Εθνική Παίδων έκανε το... απόλυτο 3/3 στον πρώτο όμιλο του Μουντιάλ Κ17, κερδίζοντας με τρομερή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο το Κατάρ (4-1).

Με τον Κωνσταντίνο Σούβλατζη να σκοράρει δύο γκολ, αλλά και τον Κωνσταντίνο Καραγγέλη να «σερβίρει» δύο ασίστ, πετυχαίνοντας και ένα γκολ, η Γαλανόλευκη πέρασε ως πρώτη στη φάση των «32».

Ο φουλ μπακ που αγωνίζεται στη Στουτγκάρδη, ψηφίστηκε ως ο πολυτιμότερος της αναμέτρησης, με την οποία η Ελλάδα ολοκλήρωσε το γκρουπ αήττητη, στοχεύοντας πλέον στα νοκ άουτ.



