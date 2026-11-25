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Η επταετής και πλέον θητεία στο οργανόγραμμα των «ροσονέρι», μια συμφωνία ανανέωσης που έμεινε στα χαρτιά, οι μυστικές διαπραγματεύσεις για τον Ματετά και τα πρόσφατα εύσημα στον Ρούμπεν Αμορίμ. Το SDNA φωτίζει άγνωστες πτυχές της διαδρομής του νυν στελέχους του Ολυμπιακού και του «game over» στο Μιλάνο.

Για τον Ζοφρέ Μονκαντά, το παιχνίδι της Πέμπτης (26/11) μεταξύ Ολυμπιακού και Μίλαν στο Καραϊσκάκη δεν είναι απλώς μια αναμέτρηση στο πλαίσιο της League Phase του Europa League.

Ο νυν συνεργάτης των «ερυθρολεύκων» πέρασε 7,5 χρόνια στο οργανόγραμμα των Ιταλών, αρχικά ως επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ και από το 2023 ως τεχνικός διευθυντής, έπειτα από την απομάκρυνση του Πάολο Μαλντίνι.

Στο Μιλάνο γνώρισε την αναγνώριση, πιστώθηκε σπουδαίες μεταγραφικές επιτυχίες, χρεώθηκε αστοχίες και βίωσε ένα άδοξο φινάλε που τον έφερε στην πόρτα της εξόδου, υπό συνθήκες που κάθε άλλο παρά ευχάριστες ήταν για τον ίδιο.

Η υπογραφή που δεν μπήκε ποτέ

Την άνοιξη του 2026 και λίγες εβδομάδες πριν από τις σαρωτικές αλλαγές που δρομολόγησε ο Τζέρι Καρντινάλε, επικεφαλής της «RedBird Capital Partners», στην οποία ανήκει η Μίλαν, ο Μονκαντά είχε δώσει τα χέρια με τους ανθρώπους του συλλόγου για την επέκταση της συνεργασίας τους για άλλα τρία χρόνια.

Η απομάκρυνση ωστόσο του διευθύνοντος συμβούλου, Τζόρτζιο Φουρλάνι, ανέτρεψε τα δεδομένα. Η υπογραφή από την πλευρά του συλλόγου δεν μπήκε ποτέ στο νέο συμβόλαιο, με αποτέλεσμα ο Μονκαντά να αποχωρήσει ιδιαίτερα πικραμένος από τους «ροσονέρι»

Οι διαπραγματεύσεις για τον Ματετά εν αγνοία Τάρε και Αλέγκρι!

Τον Μάιο του ΄26 είχε αποκαλυφθεί στα ιταλικά media μια ιστορία από τα ενδότερα της Μίλαν που φανέρωνε πολλά για τις σχέσεις και τις ισορροπίες μεταξύ των στελεχών της.

Τον Ιανουάριο του ΄26, ο Φουρλάνι είχε ενημερώσει τον αθλητικό διευθυντή, Ίγκλι Τάρε, πως δεν υπήρχαν διαθέσιμα χρήματα για την αγορά επιθετικού.

Την ίδια περίοδο όμως, ο ίδιος και ο Μονκαντά διαπραγματεύονταν προσωπικά την απόκτηση του Ζαν-Φιλίπ Ματετά από την Κρίσταλ Πάλας, χωρίς, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, να γνωρίζουν το παραμικρό ούτε ο τότε αθλητικός διευθυντής, Ίγκλι Τάρε, ούτε ο προπονητής της Μίλαν εκείνη την περίοδο, Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.

Η υπόθεση έφτασε μια ανάσα από την ολοκλήρωσή της, προτού οι Μιλανέζοι κάνουν πίσω λόγω των επιφυλάξεων για την κατάσταση του γονάτου του Γάλλου φορ.

Η ειρωνεία της ιστορίας; Λίγους μήνες αργότερα, ο Ματετά χάρισε στην Κρίσταλ Πάλας το τρόπαιο του Conference League με το καθοριστικό γκολ στον τελικό.

"Like" στον Αμορίμ

Στις 16 Νοεμβρίου, τα ιταλικά ΜΜΕ φιλοξένησαν δηλώσεις του ίδιου του Μονκαντά στο podcast «Calcio e Pepe», όπου μιλώντας για τη σημασία που έχει η αξιοποίηση των νεαρών ποδοσφαιριστών από τους προπονητές, αναφέρθηκε εγκωμιαστικά στον νυν τεχνικό της Μίλαν, Ρούμπεν Αμορίμ.

Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα τον τρόπο με τον οποίο ο Πορτογάλος διαχειρίστηκε τον Πάτρικ Ντόργκου στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, χρησιμοποιώντας τον τόσο στο αριστερό άκρο της άμυνας, όσο και ως δεξιό εξτρέμ.

Αυτό που άρεσε στον Μονκαντά όπως ανέφερε, ήταν η τόλμη του Αμορίμ να δοκιμάζει διαφορετικά πράγματα με νεαρούς παίκτες, ανεξαρτήτως αποτελέσματος.

Εσχάτως κι ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, καταφθάνει στο Καραϊσκάκη η ομάδα για λογαριασμό της οποίας ο Μονκαντά σκάναρε επί χρόνια την παγκόσμια αγορά.

Ένα ιδιαίτερο…reunion, λίγο χρονικό διάστημα μετά το κάθε άλλο παρά βελούδινο διαζύγιο με τη Μίλαν.