Ο Στιβ Κερ είναι, με ετήσιες απολαβές 17,5 εκατομμύρια δολάρια, ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητή στο ΝΒΑ, όπως αναφέρει σχετική ανάλυση της εξειδικευμένης ιστοσελίδας sportico.

Η φετινή σεζόν είναι η 13η του Κέρ στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η ομάδα έχει φτάσει έξι φορές στους τελικούς του NBA, κατακτώντας τέσσερις τίτλους, επίτευγμα που μοιράζεται με μόλις πέντε άλλους προπονητές στην ιστορία του NBA.

Την περασμένη σεζόν, ο Κερ έγινε ο τέταρτος προπονητής στην ιστορία του NBA που έφτασε πιο γρήγορα τις 600 νίκες καριέρας.

Δέκα προπονητές του NBA έχουν συμβόλαια αξίας τουλάχιστον 10 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως.

Μετά τον Κέρ, ο Έρικ Σποέλστρα (Μαιάμι Χιτ) και ο Τάιρον Λου (Λος Άντζελες Κλίπερς) ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση μεταξύ των πιο ακριβοπληρωμένων προπονητών του NBA, με μέσες ετήσιες απολαβές 15 εκατομμυρίων δολαρίων, βάσει των επεκτάσεων συμβολαίων που υπέγραψαν το 2024.

Το όριο για την είσοδο στην πρώτη δεκάδα ανέρχεται στα 10 εκατομμύρια δολάρια, αυξημένο από τα 9 εκατομμύρια δολάρια της περσινής χρονιάς.

Ο Ντοκ Ρίβερς (ο οποίος αποσύρθηκε) και ο Τζέισον Κιντ (ο οποίος απολύθηκε) βγήκαν από τη λίστα, ωστόσο ο Κουίν Σνίντερ έλαβε αύξηση από τους Ατλάντα Χοκς, ενώ ο Τέιλορ Τζένκινς (Μιλγουόκι Μπακς) και ο Ντάστι Μέι (Ντάλας Μάβερικς) προσελήφθησαν με συμβόλαια αξίας 10 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως.



Ο Μέι έγινε ο πρώτος προπονητής από το κολεγιακό πρωτάθλημα (NCAA) που αναλαμβάνει θέση πρώτου προπονητή στο NBA, μετά την πρόσληψη του Τζον Μπαϊλέιν -επίσης προερχόμενου από το Μίτσιγκαν- από τους Κλίβελαντ Καβαλίερς το 2019.

Οι δέκα πιο ακριβοπληρωμένοι προπονητές του ΝΒΑ Προπονητής Ομάδα Ετήσιος Μισθός Τίτλοι Έτη 1.Στιβ Κερ Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 17,5 εκ. δολ. 4 13 2.Έρικ Σποέλστρα Μαϊάμι Χιτ 15,0 2 19 -.Ταϊρόν Λου Λος Άντζελες Κλίπερς 15,0 1 11 4.Ρικ Καρλάιλ Ιντιάνα Πέισερς 11,0 1 25 -.Ίμε Ουντόκα Χιούστον Ρόκετς 11,0 - 5 -.Τζο Ματζούλα Μπόστον Σέλτικς 11,0 1 5 7.Μάικ Μπράουν Νιου Γιορκ Νικς 10,0 1 13 -.Κουίν Σνάιντερ Ατλάντα Χοκς 10,0 - 12 -.Τέιλορ Τζένκινς Μιλγουόκι Μπακς 10,0 - 7 -.Ντάστι Μέι Ντάλας Μάβερικς 10,0 - 1

Το συνολικό ποσό των μέσων ετήσιων απολαβών για τους 10 κορυφαίους προπονητές ανέρχεται στα 120 εκατομμύρια δολάρια -ποσό αμετάβλητο σε σχέση με την πρόβλεψη για τη σεζόν 2025-26 και μειωμένο σε σύγκριση με τα 126 εκατομμύρια δολάρια της προηγούμενης σεζόν.

Το νούμερο αυτό υπολείπεται σημαντικά του αντίστοιχου συνόλου στο NFL, το οποίο φτάνει τα 173 εκατομμύρια δολάρια για το 2026.

Ο Έρικ Σποέλστρα είναι ο προπονητής με τη μακροβιότερη θητεία στο NBA, έχοντας αναλάβει το 2008, ενώ ο Κερ (από το 2014) είναι ο μόνος άλλος προπονητής που προσελήφθη πριν από το 2020.

Η μέση αξία μιας ομάδας του NBA να ανέρχεται πλέον στα 6,64 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ σύμφωνα με το Spotrac, τη φετινή σεζόν υπάρχουν 63 παίκτες στο NBA που κερδίζουν τουλάχιστον 30 εκατομμύρια δολάρια, ενώ 173 παίκτες λαμβάνουν 10 εκατομμύρια δολάρια.