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Προσηλωμένος στις δηλώσεις του ο Ιάσωνας Νεμπής, σχολίασε τα στοιχεία που έφεραν την ανατροπή και την πρωτιά στην Εθνική Παίδων.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ιάσωνα Νεμπή:

«Ήταν σημαντικό ότι κερδίσαμε και τους τρεις αγώνες του ομίλου και βγήκαμε πρώτοι στο γκρουπ. Σχετικά δύσκολα και διαφορετικά παιχνίδια το ένα με το άλλο. Σημαντικό ότι δείξαμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε χώρες με διαφορετικά στυλ παιχνιδιού. Πολύ σημαντικό για τα επόμενα βήματα».

Για το τι έδωσε την ανατροπή: «Σίγουρα πολύ σημαντικό ότι δείξαμε πως όταν είμαστε πίσω στο σκορ μπορούμε να κάνουμε την ανατροπή και να κερδίσουμε. Δείξαμε ότι δεν θέλουμε να παίξουμε για την ήττα ή την ισοπαλία, αλλά για τη νίκη και μπήκαμε πολύ καλύτερα στο β' ημίχρονο».

Για τη συνέχεια: «Βήμα-βήμα στη συνέχεια».

