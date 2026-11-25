Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ξεκαθάρισε ότι ο Στέφαν Ντε Φράι υπολογίζεται κανονικά ενόψει Ατρόμητου, ενώ ο Γιώργος Κυριακόπουλος θα μείνει εκτός δράσης για δύο εβδομάδες λόγω μυϊκού προβλήματος. Έτοιμος για ντεμπούτο ο Κρίστιανσεν.

Ο τεχνικός του «Τριφυλλιού» τόνισε ότι ο Ολλανδός στόπερ δεν έχει υποστεί κάτι σημαντικό και θα παίξει κανονικά την Κυριακή, ενώ ο Έλληνας μπακ θα μείνει εκτός δράσης για 1-2 εβδομάδες.

Από εκεί και πέρα, αναφέρθηκε στην επιστροφή του στην πατρίδα του, την κατάσταση της Νόρτζελαντ αλλά και τον Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος αναμένεται να κάνει αύριο το ντεμπούτο του.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

Για την επιστροφή του στην Δανία και τις σκέψεις του:

«Είναι όμορφο να είμαι πίσω. Να βρίσκομαι στην περιοχή που γεννήθηκα και μεγάλωσα. Αύριο δεν υπάρχουν συναισθήματα. Όποιος και αν είναι ο αντίπαλος ή ο καλός Δανός προπονητής, θέλω ένα μεγάλο αποτέλεσμα για τον Παναθηναϊκό.

Θα είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι, απέναντι σε ένα σύνολο που είναι εξαιρετικό με την μπάλα στα πόδια. Θέλουμε να κάνουμε καλά πράγματα με την μπάλα και να ελέγξουμε τον ρυθμό. Αν ο ρυθμός ξεφύγει, μπορεί να γίνει πιο γρήγορος από το κανονικό. Θέλουμε να χαλάσουμε τον ρυθμό της Νόρτζελαντ, γιατί αν ξεφύγει ο ρυθμός μπορεί να έχουμε πρόβλημα».

Για τον Αντίνο, τον Ντε Φράι και τον Κυριακόπουλο:

«Είναι δύσκολο να πω για τον Σαντίνο Αντίνο. Ένα νέο παιδί να μείνει τόσο καιρό έξω από το πουθενά. Ίσως ο καλύτερός μας παίκτης θα μείνει έξω 8-9 μήνες. Ο Κυριακόπουλος θα μείνει μία - δύο εβδομάδες έξω. Όλη η αριστερή πλευρά είναι εκτός. Είναι μέσα σε 15-16 γκολ μαζί. Ο Ντε Φράι θα μπορούσε να παίξει αύριο αλλά δεν θέλαμε να ρισκάρουμε μετά το σκληρό τάκλιν στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ. Θα παίξει την Κυριακή ο Ντε Φράι».

Για τον Κρίστιανσεν και την ετοιμότητά του:

«Δεν θα είναι βασικός αύριο γιατί λείπει καιρό. Οι Τσάπρας και Καλάμπρια θα παίξουν δεξιά και αριστερά. Είναι και οι δύο δεξιοπόδαροι, αλλά έχουν πολλή ποιότητα οπότε δεν είναι πρόβλημα. Αλλά είναι σημαντικό με τον Κυριακόπουλο εκτός, με τον Σαλάχ-Εντίν εκτός λίστας, να του δώσουμε 10-15-20 λεπτά συμμετοχής. Είναι επίσης σημαντικό ότι γνωρίζει τον αγωνιστικό χώρο, έχει παίξει πάρα πολύ σε τέτοιους χλοοτάπητες».

Για την πρόοδο του Παναθηναϊκού:

«Το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι όταν υπέγραψα είχα ομιλίες με τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον Κοτσόλη. Υπήρχε μια λίστα με παίκτες και η δουλειά που έχει γίνει όσον αφορά τις μεταγραφές, αν το δούμε μέχρι στιγμής, όλοι οι παίκτες έχουν είτε μεγάλη είτε τεράστια επιρροή στο παιχνίδι της ομάδα μας, αν εξαιρέσουμε μόνο τον Κρίστιανσεν που ήταν άτυχος. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής. Στα προκριματικά δεν ήμασταν καλοί, όμως οι μεταγραφές μας βοήθησαν να περάσουμε και η πρόκριση μας βοήθησε. Τώρα έχουμε ένα σερί με πολύ καλές εμφανίσεις. Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι ότι αποκτήσαμε πολλούς καλούς παίκτες πολύ νωρίς».

Για το 5-0 της Νόρτζελαντ επί της Κοπεγχάγης:

«Παρακολουθώ και ξέρω τι συμβαίνει στην χώρα μου. Και το ποδοσφαιρικό κομμάτι για αυτό το αποτέλεσμα και την συζήτηση που έγινε για την διαιτησία αλλά πρέπει να προχωράμε μπροστά. Τέσσερις ομάδες από την Δανία είναι στην Ευρώπη. Είναι καλό. Είναι ποιοτική ομάδα η Μίντιλαντ. Περιμένω να είναι στους «24» η Κοπεγχάγη, να δούμε και την Νόρτζελαντ. Εύχομαι τα καλύτερα για όλες τις ομάδες. Να δώσω τα εύσημα που παίζουν τόσες πολλές στην Ευρώπη. Κάποτε έλεγε κάποιος πως κάτι πρέπει να άλλαξε και άλλαξε».

Για το αν θα αλλάξει πράγματα στο πλάνο του:

«Όχι, έκανα πολλές μεγάλες αλλαγές στα τελευταία παιχνίδια που είχα αντιμετωπίσει την Νόρτζελαντ. Είχα βάλει 5άδα στην άμυνα, είχα πάει σε low block. Δεν πιστεύω ότι έχουμε επιλογή να κάνουμε κάτι διαφορετικό αύριο. Είναι μία ομάδα με πολύ σωστή τακτική προσέγγιση. Θα υπάρξουν στιγμής στον αγώνα που θα κάνουμε σωστό πρεσάρισμα αύριο, στιγμές που δεν θα το κάνουμε σωστά. Πρέπει αύριο να είμαστε καλοί με τη μπάλα στα πόδια και οι παίκτες μου είναι πολύ καλοί σε αυτό. Πρέπει να πάρουμε τον έλεγχο του αγώνα. Έχουμε εξασφαλίσει την πρώτη 24άδα, παρότι όταν έγινε η κλήρωση είχαμε μία από τις πιο δύσκολες κληρώσεις, όμως έχουμε κάνει το 3/3 και τώρα με τη νίκη μπορούμε να φτάσουμε κοντά στην οριστική παρουσία μας στη πρώτη 8άδα».

Για τη παρουσία ομάδων της Δανίας στην Ευρώπη:

«Τρεις ομάδες της Δανίας συμμετέχουν στο Conference League και είναι κάτι καλό. Η Κοπεγχάγη τα πάει καλά, η Μίντιλαντ επίσης, θα δούμε πού θα φτάσει και η Νόρτζελαντ. Εύχομαι τα καλύτερα για όλες τις ομάδες της Δανίας που παίζουν στην Ευρώπη, είχαμε πολλά χρόνια να δούμε τέσσερις ομάδες. Υπήρξε κάποτε ένας σοφός προπονητής που έλεγε ότι κάτι έπρεπε να αλλάξει και γελούσαν με αυτό, το καλό είναι ότι δεν υπάρχει πλέον μόνο η Κοπεγχάγη στην Δανία, αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες τα πάνε καλά».

Ο αντίπαλος προπονητής ρωτήθηκε για την άποψη του που βρίσκεται απέναντι σε έναν Δανό προπονητή και είπε ότι είναι λίγο... εκνευριστικό που ξέρεις από το ποδόσφαιρο της χώρας, αλλά και φανταστικό ταυτόχρονα. Η άποψή σου:

«Για μένα είναι ξεχωριστό να παίζω με καλούς προπονητές και φίλους από την Δανία. Ανυπομονώ να δω γνώριμα πρόσωπα. Είναι πλεονέκτημα για τον Παναθηναϊκό που έχει έναν Δανό στον πάγκο για το αυριανό παιχνίδι. Το σημαντικό είναι να βγάλουμε τα δυνατά μας σημεία μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τους εξαιρετικούς και υποδειγματικούς ποδοσφαιριστές μας, να μην υποτιμήσουμε την Νόρτζελαντ και να συνεχίσουμε στο δρόμο των επιτυχιών».

Για την άποψή του για το Πρωτάθλημα Δανίας:

«Προφανώς και παρακολουθώ, αλλά πλέον βλέπω πολύ περισσότερο και ελληνικό ποδόσφαιρο. Θέλω να το κατανοήσω. Βλέπω τους Ελληνες την ομάδα των Ελπίδων, την ομάδα των Ανδρών, τις υπόλοιπες ομάδες της Ελλάδας για να καταλάβω την νοοτροπία τους και να με βοηθήσει στη δουλειά μου. Βλέπω highligts από ομάδες της Δανίας, κυρίως προφανώς της Κοπεγχάγης, αλλά και άλλων ομάδων, όπως της Νόρτζελαντ που παίζουμε αύριο. Είναι καλό για μένα που πήγα σε μία νέα χώρα. Υπάρχουν διαφορές στη ποδοσφαιρική νοοτροπία των δύο χωρών. Το πάθος και η ένταση στο ποδόσφαιρο της Ελλάδας, το ποδόσφαιρο για κάποιους στην Ελλάδα είναι τα πάντα, όπως συμβαίνει και στον Παναθηναϊκό και σε άλλες ομάδες. Οπότε η ευθύνη που έχω είναι τεράστια. Και μπορώ να πω ότι χαμογελάω σε κάθε προπόνηση, σε κάθε αγώνα, σε κάθε συνέντευξη Τύπου μέχρι στιγμής στην Ελλάδα».