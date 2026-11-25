Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Με το εμφατικό 4-1 απέναντι στο Κατάρ, η Εθνική Παίδων ολοκλήρωσε με το απόλυτο τις υποχρεώσεις της στον όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17.

Η Εθνική Παίδων ανέτρεψε το εις βάρος της σκορ απέναντι στο Κατάρ, πανηγυρίζοντας την τρίτη διαδοχική νίκη της στη διοργάνωση.

Το σύνολο του Βασίλη Παπαδάκη συγκέντρωσε εννέα βαθμούς σε τρεις αναμετρήσεις, εξασφαλίζοντας την πρωτιά του Α΄ ομίλου και την πρόκριση στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17.

Η τελική βαθμολογία του Α΄ ομίλου

Ελλάδα 9 Αίγυπτος 6 Κατάρ 3 Παναμάς 0

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα του ομίλου

1η αγωνιστική – Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026

Κατάρ – Παναμάς 2-0 (90+1′ πεν. Νασίρ, 90+5′ Εντιαγέ)

Αίγυπτος – Ελλάδα 1-2 (71′ Σαουντί / 54′ Σούβλατζης, 62′ Καραγγέλης)

2η αγωνιστική – Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026

Ελλάδα – Παναμάς 2-1 (39′ Σιώζιος, 90+5′ Παπασαραφιανός / 84′ Λόπεζ)

Κατάρ – Αίγυπτος 0-2 (2′ Σαφγουάτ, 33′ Μόκταρ)

3η αγωνιστική – Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026