Η Εθνική Παίδων ανέτρεψε το εις βάρος της σκορ απέναντι στο Κατάρ, πανηγυρίζοντας την τρίτη διαδοχική νίκη της στη διοργάνωση.
Το σύνολο του Βασίλη Παπαδάκη συγκέντρωσε εννέα βαθμούς σε τρεις αναμετρήσεις, εξασφαλίζοντας την πρωτιά του Α΄ ομίλου και την πρόκριση στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17.
Η τελική βαθμολογία του Α΄ ομίλου
- Ελλάδα 9
- Αίγυπτος 6
- Κατάρ 3
- Παναμάς 0
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα του ομίλου
1η αγωνιστική – Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026
- Κατάρ – Παναμάς 2-0 (90+1′ πεν. Νασίρ, 90+5′ Εντιαγέ)
- Αίγυπτος – Ελλάδα 1-2 (71′ Σαουντί / 54′ Σούβλατζης, 62′ Καραγγέλης)
2η αγωνιστική – Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026
- Ελλάδα – Παναμάς 2-1 (39′ Σιώζιος, 90+5′ Παπασαραφιανός / 84′ Λόπεζ)
- Κατάρ – Αίγυπτος 0-2 (2′ Σαφγουάτ, 33′ Μόκταρ)
3η αγωνιστική – Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026
- Ελλάδα – Κατάρ 4-1
- Παναμάς – Αίγυπτος 1-4